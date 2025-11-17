Los dos acusados se enfrentan a esta pena por unos hechos que tuvieron lugar el 8 de julio de 2023

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife comenzó este lunes el juicio contra un hombre y una mujer para los que se piden condenas de 20 años de cárcel, acusados de haber asesinado a un varón en Arona en 2023.

Estos hechos tuvieron lugar el 8 de julio de 2023 en El Fraile, en el municipio tinerfeño de Arona, cuando los dos acusados supuestamente organizaron el asesinato de la víctima con el que la acusada había mantenido una relación sexual.

Testimonios llenos de contradicciones

En su declaración, la acusada afirmó que no fue ella quien lo mató y responsabilizó al otro acusado. Este, por su parte, aseguró que estaba dormido cuando la policía procedió a su detención. La procesada sostuvo que la víctima la violaba y agredía de manera sistemática, aunque nunca lo denunció por miedo.

«Me lo cogí al frente del colegio de mi hija. Me hizo atrocidades, me hizo atrocidades. Eugenio estaba en estado de pánico», declaró ante el jurado.

Posible condena de 20 años por asesinar a un hombre en Arona / Archivo RTVC

El otro acusado, en cambio, manifestó: «Cuando me desperté con los gritos de la policía me vi con todo eso. Es decir, que lo que ha dicho Diana no es verdad».

Los testimonios han estado llenos de contradicciones, tenso y con numerosas interrupciones por parte de la magistrada. Ella ha dicho que la víctima era una bestia.



