El brent se dispara más del 17 % y alcanza los 109 dólares por la guerra en Irán

El precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se dispara más del 17 % este lunes y alcanza los 109 dólares por barril, máximos desde julio de 2022, ante los temores de suministro tras la escalada bélica en Oriente Medio.

A las 7.30 horas de este lunes (6.30 GMT), el precio de Brent cotiza en los 109,62 dólares tras subir el 17,53 %, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.

No obstante, poco después de las 3.00 horas, el brent ha llegado a subir más del 28 %, y ha alcanzado los 119,50 dólares.

El pasado viernes, el brent para entrega en mayo ya cerró con una fuerte subida superior al 8 %, cerca de los 93 dólares (92,69 dólares).

Una subida del 40 % desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán

El precio del crudo acumula una revalorización superior al 40 % desde el inicio, el sábado 28 de febrero, de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El conflicto afecta al estrecho de Ormuz, que es uno de los principales pasos marítimos para el comercio y por donde circula en torno al 20 % del petróleo mundial.

Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) también se dispara el 15,14 %, hasta los 104,86 dólares, antes de la apertura oficial del mercado en Estados unidos.