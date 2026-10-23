Premios Princesa de Asturias: Messi, Patti Smith o Christina Koch reciben el premio de manos de Leonor

La princesa Leonor ha entregado las insignias en solitario por primera vez en una gala en la que Smith, premio de las Letras, ha dicho que el galardón es un incentivo para seguir ayudando a la gente

Leonor, princesa de Asturias, posa para la foto de familia durante la audiencia a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2026 celebrada en la mañana de este viernes en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. (de arriba abajo e i a d) Leo Messi, Premio de los Deportes; David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, Premio de Investigación Científica y Técnica; Lene Krøl Andersen, directora ejecutiva de NordGen, el director ejecutivo del Crop Trust, Stefan Schmitzy el ministro de Agricultura y Alimentación de Noruega, Nils Kristen Sandtrøen (abajo,d), representantes de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio de Cooperación Internacional; el presidente de Studio Ghibli, Kenichi Yoda,Premio de Comunicación y Humanidades; Timothy Garton Ash, Premio de Ciencias Sociales; la astronauta Christina Koch, Premio de la Concordia; el escritor británico, Julian Barnes, Premio de las Letras y Patti Smith, Premio de las Artes. EFE/ Ballesteros

La princesa Leonor ha entregado este viernes las insignias a los galardonados de la 46 edición de los Premios Princesa de Asturias, entre ellos la cantante Patti Smith o el futbolista Leo Messi, un acto que ha realizado en solitario por primera vez.

La antigua capilla del Hotel de la Reconquista de Oviedo ha sido el escenario, como en cada edición de los premios, de este acto con el que la princesa de Asturias ha dado un paso más en su creciente protagonismo en los actos de los galardones que llevan su nombre, al recibir en audiencia a los premiados, antes de la ceremonia que se celebró esta tarde Teatro Campoamor de Oviedo.

Patti Smith ve en el Princesa de Asturias un incentivo para seguir ayudando a la gente

La cantante y poeta estadounidense Patti Smith señaló que el premio de las Artes con el que ha sido distinguida constituye para ella un incentivo «para seguir trabajando y evolucionando» y para encontrar «nuevas formas de ayudar del mejor modo posible a la gente y dar esperanza y estabilidad a las nuevas generaciones».

En su discurso durante la ceremonia de entrega de los galardones en el Teatro Campoamor de Oviedo, tras recibir su galardón de manos de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, Smith, que ha cerrado su alocución con una interpretación a capela de su canción ‘Wing’, ha señalado que un reconocimiento como este le permite, tanto a ella como al resto de los premiados, detenerse a reflexionar sobre lo que han logrado en la vida hasta ahora.

La galardonada con el Princesa de Asturias de las Artes 2026, la poeta y cantante Patti Smith, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 que se celebra este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. EFE/ Ballesteros

Ante un auditorio compuesto por autoridades civiles, líderes empresariales y culturales y miembros del cuerpo diplomático, la ‘madrina del punk’, a punto de cumplir ochenta años, ha señalado que quienes comparten este año alguno de los ocho Premios Princesa de Asturias «han contribuido a mejorar el bienestar del mundo y de las personas».

«Son referentes que promueven la alegría, protegen el medioambiente, exploran con audacia, defienden los derechos humanos, incentivan la curiosidad intelectual y constituyen una fuente de orgullo. Me siento muy afortunada de hallarme entre ellos», ha apuntado la autora de un himno como ‘People have the power’ sonriente y con su habitual aspecto de chaqueta negra y larga melena de color perla.

La galardonada con el Princesa de Asturias de las Artes 2026, la poeta y cantante Patti Smith (i), durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 que se celebra este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. EFE/ Ballesteros

Christina Koch

Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia, ha declarado este jueves en Avilés que el astronauta es el primero que «tiene que tener los pies en la tierra«, como dice la expresión castellana, y que ese «es uno de los motivos por los que es tan importante hacer estas misiones con personas y no simplemente robots”.

Las declaraciones de la primera mujer en salir de la órbita baja terrestre y la primera en dar la vuelta a la Luna a bordo del Artemis II, se han producido en el marco de un encuentro con estudiantes de varios centros educativos del país que le han hecho preguntas sobre su gesta en el espacio.

Ha sido Sara, una estudiante de Oviedo, la que ha echado mano de la expresión castellana utilizada para decir que una persona es cabal, quien ha preguntado si un astronauta que haya ido a la Luna y anhele con llegar a Marte puede tener los pies en la tierra.

«Se da por sentado, a priori y por definición, que un astronauta va a tener los pies sobre la tierra porque, al fin y al cabo, simplemente somos personas normales a quienes nos han pedido hacer cosas extraordinarias”, ha declarado la Premio Princesa de Asturias ante un público entregado.

La astronauta y científica Christina Koch recibe de manos de la Princesa Leonor el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 que se celebra este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo. EFE/ Ballesteros

Garton Ash

El historiador, escritor y periodista británico Timothy Garton Ash, distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, considera que el futuro de una Europa unida y libre pasa por cimentar la sociedad en la búsqueda de la verdad, la recuperación de la confianza y la capacidad de coordinarse al estilo del ‘tikitaka’ que ha hecho famoso el fútbol español.

Conocido por haber documentado la transformación de Europa y ser uno de los mejores analistas del desarrollo político en las antiguas repúblicas soviéticas, Garton Ash ha recibido este viernes en Oviedo de manos de la princesa de Asturias el galardón que se le concedió por ser un «europeo británico y un británico europeo» que ha defendido siempre la unidad del continente.

Durante la ceremonia de entrega celebrada en el Teatro Campoamor en presencia de los reyes y la princesa Leonor, el historiador británico ha incidido en las graves amenazas internas y externas que cercan al continente y ha advertido de que los riesgos que amenazan actualmente la existencia de la Europa surgida tras la Segunda Guerra Mundial.