Tres categorías conformarán la Liga Cabildo de Gran Canaria con seis equipos en la Primera Categoría, que comenzará el próximo viernes 23 de octubre

Presentación de la 47ª Liga Cabildo de Gran Canaria de Lucha Canaria. Imagen Cabildo de Gran Canaria

La 47ª Liga Cabildo de Gran Canaria de Lucha Canaria celebró su presentación institucional antes del comienzo de una nueva temporada, que reunirá a 16 equipos sénior distribuidos en tres categorías. La competición contará con representación de clubes de distintos municipios de la isla y combinará los encuentros de categoría sénior con las competiciones destinadas a los luchadores más jóvenes. El acto contó con la asistencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el consejero de Deportes, Aridany Romero; y el presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria, Enrique Rodríguez.

La nueva edición, según informa un comunicado, mantiene el formato de tres categorías sénior, con seis equipos en Primera Categoría y cinco en cada una de las otras dos divisiones. La competición se desarrollará conforme al calendario establecido por la Federación Insular, que también contempla la participación de las categorías juvenil masculino, cadete masculino e infantil mixto.

Seis equipos en la máxima categoría

Antonio Morales destacó en la presentación las cualidades de un deporte que “aúna memoria, tradición y valores, y que nos permite sentirnos orgullosos de pertenecer a un territorio como Gran Canaria”. El presidente insular valoró también el impulso que sigue mostrando el deporte vernáculo en la isla, “Canarias entera está siendo testigo del avance que hemos logrado, con seis equipos en Primera Categoría. Se está haciendo un trabajo sensacional como demuestra que el 80% de licencias en categoría femenina está en Gran Canaria”.

Morales agradeció el “trabajo que está realizando esta enorme familia, que nos permite disfrutar de terreros llenos, atendiendo además a todas las categorías”. El presidente insular señaló que “la fiesta de la lucha canaria empieza hoy, y es el momento de agradecer el trabajo que se hace desde la Federación y la Consejería de Deportes por mantener vivo este deporte, y hacer de las escuelas de lucha un elemento clave para consolidar su futuro de la lucha, además de garantizar que ninguna persona se quede sin hacer deportes por falta de recursos”.

Aridany Romero se congratuló por el momento, “damos el pistoletazo de salida a la competición, y este instante cobra doble y especial importancia, porque la lucha canaria no es solo un espectáculo deportivo, que lo es, sino por el vínculo que genera con nuestra identidad y nuestras tradiciones”. El consejero de Deportes agradeció a los clubes su trabajo, “porque vamos a dejar a nuestros hijos un deporte lleno de memoria y tradición. Por eso hoy toca hablar de ustedes y felicitarles por lo bien que lo están haciendo, por la excelente gestión de los recursos que están haciendo. Es mérito de ustedes, sobre todo el trabajo en la cantera”.

Papel de la Federación de Lucha Canaria de Gran Canaria

También quiso poner e valor el trabajo que se está haciendo desde la Federación de Lucha Canaria de Gran Canaria, con las escuelas deportivas como faro, “hemos puesto en el cuadro de mando del gobierno de la isla una piedra angular como la lucha y eso ha permitido que más de 250 centros educativos participen en el proyecto de las escuelas de lucha”. También destacó la importancia de que una isla como Gran Canaria tuviera equipos en Primera Categoría, “pero también que tenga continuidad en las demás categorías por la importancia que tiene darle continuidad a la competición”.

Enrique Rodríguez participó también de los éxitos que hasta la fecha están logrando los equipos grancanarios, pero se acordó de aquellos equipos que no han podido engancharse a esta etapa de bonanza, “tenemos que seguir trabajando para que los terreros que hoy están vacíos se vuelvan a llenar”. También deseó que “este año sea bueno para Gran Canaria, y que podamos consolidar el trabajo que se ha hecho en las selecciones de la base, “de seis campeonatos de base que se hicieron, ganamos cinco. Tenemos que seguir en esta línea”.

Presentación de la 47ª Liga Cabildo de Gran Canaria de Lucha Canaria. Imagen Cabildo de Gran Canaria

Dieciséis equipos en las categorías sénior

La Primera Categoría estará integrada por Almogarén, Castillo, Castro Morales, Unión Gáldar, Unión Agüimes y Adargoma San José. Entre los puntales y referentes deportivos de estos equipos figuran Eliecer Gutiérrez, conocido como ‘La Viejita’, en el Almogarén; Kevin Acosta, en el Castillo; Francis Pérez, ‘El Pollo’, en el Castro Morales; Alberto Zamora, en el Unión Gáldar; Ismael Déniz, ‘Pollo de Moya IV’, en el Unión Agüimes; y Miguel Hernández, ‘El Majorero’, en el Adargoma San José.

La Segunda Categoría contará con Santa Rita, Guanarteme, Los Guanches, Maninidra y Unión Sardina. Sus principales referentes incluyen a Rayco Santiago, puntal C del Santa Rita; Efraín Guedes, destacado A del Guanarteme; José A. Santana, destacado C de Los Guanches; Abián Sánchez, destacado A del Maninidra; y Arasahi Tejera, puntal C del Unión Sardina.

Por su parte, Tinamar, Unión Doctoral, Vecinos Unidos, Ajódar y Roque Nublo competirán en Tercera Categoría. Los equipos cuentan con luchadores destacados como Néstor Vega, Ramón Perdomo, Cristo López, Santiago López y Juan R. Álvarez, respectivamente.

Inicio de la competición sénior

La Primera Categoría abrirá el calendario el viernes 23 de octubre con dos encuentros: Castro Morales-Unión Gáldar y Adargoma-Almogarén. La primera jornada se completará el sábado 24 de octubre con el enfrentamiento entre Unión Agüimes y Castillo.

La Segunda y la Tercera Categoría comenzarán el viernes 30 de octubre.

En Segunda Categoría, los primeros encuentros serán Guanarteme-Santa Rita y Los Guanches-Unión Sardina. El Maninidra descansará durante esta jornada.

En Tercera Categoría se enfrentarán Tinamar y Ajódar, así como Vecinos Unidos y Unión Doctoral. El Roque Nublo tendrá jornada de descanso.

Las categorías de base comenzarán el último fin de semana de octubre

Las competiciones de base se incorporarán al calendario durante el fin de semana del 31 de octubre, con las categorías juvenil masculino, cadete masculino e infantil mixto.

La presencia de estas divisiones permitirá que los jóvenes luchadores participen en el calendario insular y continúen su formación deportiva en los clubes de Gran Canaria. La lucha canaria mantiene así un calendario que abarca distintas edades y niveles competitivos, con encuentros sénior y categorías formativas que se desarrollarán a lo largo de la temporada.