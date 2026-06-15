Se trata de una cifra récord de solicitudes, al superar las peticiones registradas en procesos de regularización llevadas a cabo con anterioridad

Oficina de Extranjería en Valladolid. EFE/ Nacho Gallego

El Gobierno ha recibido ya 900.000 solicitudes de extranjeros que quieren regularizar su situación en España a dos semanas de que termine el plazo para presentar estas peticiones.

Según ha adelantado el diario ‘El País’ y han confirmado a EFE desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata de una cifra récord de solicitudes, al superar las peticiones registradas en procesos de regularización anteriores.

De estas 900.000 solicitudes, se han admitido a trámite unos 360.000 expedientes a 15 días de que finalice el plazo el 30 de junio.

Desde el Ministerio llaman a la calma y a completar las solicitudes. «Que nadie se quede fuera» es el objetivo compartido estas semanas por las oenegés que acompañan a los solicitantes, el movimiento migrante que impulsó la iniciativa desde las calles, abogados especializados y el propio Ejecutivo, según han trasladado todas las partes.

Facilidades para la comprensión y el acceso

Por otra parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han puesto en marcha una iniciativa destinada a facilitar la comprensión y el acceso al proceso extraordinario de regularización administrativa para personas migrantes que ya residen en España. El objetivo principal es garantizar que todas las personas potencialmente beneficiarias puedan ejercer este derecho, especialmente aquellas que encuentran dificultades para entender la información oficial debido a barreras lingüísticas, desconocimiento del lenguaje jurídico y administrativo, discapacidad intelectual, bajos niveles de alfabetización u otras circunstancias que dificultan la comprensión.

Como parte de esta iniciativa, el Gobierno ha elaborado un documento de acceso público en formato de Lectura Fácil, diseñado para presentar la información de manera clara y comprensible. Este material explica quiénes pueden acogerse al proceso de regularización, cuáles son los requisitos, los pasos que deben seguirse para presentar la solicitud, los plazos establecidos, la documentación necesaria y los beneficios derivados de obtener la regularización administrativa.

Con el fin de garantizar una mayor accesibilidad, la misma información también está disponible mediante un vídeo adaptado a lengua de signos. De esta manera, se facilita el acceso al contenido a las personas con discapacidad auditiva y a quienes utilizan esta forma de comunicación.

El proyecto ha sido impulsado conjuntamente por ambos ministerios y desarrollado a través del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG). Además, la adaptación de los contenidos a la lengua de signos española se ha realizado con la colaboración del Centro de Normalización Lingüística.

Esta actuación responde también a los compromisos asumidos por España en el marco del Pacto Mundial para la Migración de las Naciones Unidas, que promueve el acceso a información precisa, oportuna y comprensible para las personas migrantes durante todas las etapas del proceso migratorio.

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Portal web específico

Por otro lado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha creado un portal web específico sobre la regularización extraordinaria. Esta plataforma reúne toda la información necesaria, incluidos formularios, documentos informativos, vídeos explicativos y un documento con cien preguntas frecuentes que resuelven las principales dudas técnicas. Además, permite iniciar el trámite de forma telemática mediante certificado electrónico, solicitar cita previa para la presentación presencial de solicitudes y realizar consultas relacionadas con el procedimiento.