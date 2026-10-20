Las Palmas de Gran Canaria recibirá 5.301.487 euros y Santa Cruz de Tenerife 4.660.224 millones, de acuerdo con el reparto establecido

El presupuesto de Canarias para 2027 destinará 9.961.711 euros a Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria para compensar el sobrecoste por su condición de capitalidad compartida de la Comunidad Autónoma. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha comunicado estas cifras en el transcurso de la reunión del Consejo de Capitalidad, a la que ha asistido de forma presencial el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y de forma telemática la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.

El presupuesto autonómico destina un 8,5 % más para las dos capitales canarias / Gobierno de Canarias

Las Palmas de Gran Canaria recibirá 5.301.487 euros y Santa Cruz de Tenerife 4.660.224 millones, de acuerdo con el reparto establecido. Estas aportaciones se incluyen cada año en las cuentas autonómicas en cumplimiento del Estatuto de la Capitalidad compartida, con partidas propias y diferenciadas de otros recursos económicos para atender los gastos asociados a esa condición, ha explicado el Ejecutivo en un comunicado.

Un ingreso más a sus respectivos impuestos

La aportación no tiene un destino finalista, sino que cada ciudad lo incorpora como un ingreso más a sus respectivos presupuestos municipales. El portavoz del Gobierno y viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, ha señalado tras el encuentro que los fondos reconocen el sobrecoste que supone para ambas ciudades atender a la población flotante y afrontar las necesidades vinculadas a la capitalidad.

El cálculo toma como referencia los ingresos no financieros de la comunidad autónoma y tiene en cuenta la evolución del IPC y la capacidad recaudatoria, mientras que el reparto entre las dos ciudades se determina básicamente en función de la población, ha explicado. El incremento de estas aportaciones supera en casi tres puntos el crecimiento del 5,7 % previsto para el conjunto del presupuesto autonómico de 2027, según los datos facilitados por el Gobierno en un comunicado.

Bermúdez celebra la mayor aportación para Santa Cruz

Bermúdez se ha mostrado satisfecho porque Santa Cruz de Tenerife recibirá la mayor cantidad desde que se conceden estos fondos y porque la aportación supera las previsiones de ingresos con las que el Ayuntamiento había elaborado sus cuentas.

«Siempre que la cantidad vaya a más será una buena noticia para Santa Cruz», ha manifestado el alcalde, quien ha situado en unos 4,29 millones de euros la asignación del año anterior, frente a los 4,66 millones previstos para 2027.

Bermúdez ha destacado que la ciudad presta servicios y dispone de infraestructuras que utilizan también personas de otros municipios por motivos de trabajo, estudios, gestiones o acceso a distintas prestaciones, ha indicado el alcalde.

Darias reclama recursos suficientes para Las Palmas de Gran Canaria

Carolina Darias, que ha participado telemáticamente en la reunión, ha reclamado recursos suficientes para responder a las necesidades específicas de Las Palmas de Gran Canaria y a la mayor carga que soporta en la prestación de servicios públicos, según informa el comunicado del Gobierno de Canarias.

La alcaldesa ha defendido que el reconocimiento de la capitalidad se traduzca en una financiación adecuada, sin perjuicio de otras aportaciones específicas que permitan atender las necesidades particulares de la ciudad.

Los presupuestos, camino del Parlamento

El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello ha enmarcado la reunión en los pasos previos a la aprobación del proyecto de presupuestos autonómicos para 2027, que está prevista para el próximo jueves en un Consejo de Gobierno extraordinario.

Ha añadido que este martes también se reúne el Consejo Asesor del Presidente y ha recordado que el 31 de octubre es la fecha límite para que las cuentas entren en el Parlamento para su tramitación, de manera que entren en vigor el 1 de enero de 2027.

Además del presidente de Canarias y los dos alcaldes, en la reunión han participado el vicepresidente del ejecutivo autonómico, Manuel Domínguez; la consejera de Hacienda, Matilde Asián; la consejera de Presidencia, Lady Nieves Barreto; la consejera de Universidades, Migdalia Machín; el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello; y el viceconsejero de Hacienda, Gabriel Megías.