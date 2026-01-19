El Cabildo presenta el presupuesto para 2026 condicionado por la deuda estatal de 52,5 millones para la reconstrucción, pero aumenta su capacidad operativa real en 12 millones de euros

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, junto al responsable económico Fernando González y el grupo de gobierno, presentó hoy el Presupuesto General consolidado para 2026. Las nuevas cuentas alcanzan los 223,3 millones de euros y parten de una premisa de «responsabilidad institucional» para afrontar un panorama financiero que las autoridades califican como complejo.

RTVC

Sergio Rodríguez señaló con firmeza tres factores que han «encorsetado» el diseño de este documento económico. El presidente destacó la incertidumbre que genera la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y las restrictivas reglas fiscales que, según sus palabras, «perjudican a las administraciones cumplidoras».

El impacto de la deuda estatal

El punto más crítico para la estabilidad insular reside en el impago de 52,5 millones de euros que el Gobierno de España todavía adeuda a la isla para reconstruir infraestructuras. El presidente subrayó que «El Cabildo ha tenido que adelantar esos fondos para no frenar la recuperación, lo que lastra sustancialmente las cuentas de 2026 y nos obliga a un ajuste máximo de las partidas».

A pesar de que el presupuesto refleja una reducción técnica del 4,9% respecto a 2025 —debido a que ya no se contabilizan 24 millones en partidas de vivienda ya comprometidas—, las cuentas de 2026 superan en 12 millones de euros la capacidad operativa del ejercicio anterior. La institución busca así mantener el pulso de la isla pese a las dificultades externas.

La Palma aprueba unas cuentas de 223,3 millones marcadas por la «responsabilidad institucional» | Cabildo de La Palma

Blindaje social y motor económico

El consejero Fernando González detalló que el gasto se estructura sobre dos grandes pilares estratégicos. El primero, destinado a la Protección y Promoción Social, concentra 62,6 millones de euros. Esta inversión busca blindar la atención a personas dependientes (36,5 millones), sostener el Centro de Mayores La Dehesa (7,7 millones) y potenciar el fomento del empleo con 5,4 millones de euros.

El segundo eje se centra en las actuaciones de carácter económico, que cuentan con 69 millones de euros. Con este montante, el Cabildo pretende ejercer como motor tractor de la isla a través de inversiones en infraestructuras (18,6 millones), recursos hidráulicos (12 millones), carreteras (9,4 millones) y el sector turístico (4,7 millones).

Distribución por organismos y capítulos

La entidad matriz gestionará directamente 208,09 millones de euros. El resto del presupuesto consolidado se reparte entre organismos autónomos y fundaciones: el Consejo Insular de Aguas recibe 14,5 millones; SODEPAL, 8,6 millones; el Consorcio de Servicios, 6,8 millones; la Escuela Insular de Música, 1,8 millones; la Reserva Mundial de la Biosfera, 1,2 millones y la Fundación CIAB, 150.450 euros.

En cuanto a la distribución por capítulos, el gasto de personal supone 60 millones de euros. Por su parte, las inversiones reales y las transferencias de capital superan los 43,6 millones de euros, lo que ratifica la voluntad inversora del equipo de gobierno. Además, el área de bienes públicos preferentes contará con 25,8 millones, donde el Hospital de Dolores destaca con una asignación de 8,4 millones.

Sergio Rodríguez cerró la presentación defendiendo la utilidad de estas cuentas para la ciudadanía: «Presentamos un presupuesto equilibrado, realista y ejecutable, que refuerza políticas de vivienda y sociales. Son unas cuentas pensadas para las personas”. El presidente concluyó afirmando que este presupuesto representa «el instrumento que garantiza la continuidad de los servicios públicos esenciales y sostiene la recuperación socioeconómica, especialmente en las zonas afectadas por el volcán, cumpliendo de forma estricta con la estabilidad financiera y permitiendo seguir transformando La Palma”.