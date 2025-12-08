La previsión del tiempo en Canarias para este martes 9 de diciembre será una jornada de transición porque el miércoles llegan las lluvias a las islas y coincide con la marcha de la calima

Esperamos un cambio de tiempo en Canarias a partir del miércoles, el viento girará a noroeste y eso ayudará a retirar el polvo en suspensión y además nos acercará un frente, más bien débil, que desde primera hora podría dejar precipitaciones por el norte de las islas. Hasta ese día, este martes esperamos un ambiente similar al del puente, con pocas nubes en general, en su mayoría de tipo alto recorriendo de oeste a este la comunidad y polvo en suspensión difuminando el horizonte.

El viento soplará flojo del suroeste y las temperaturas no experimentarán grandes cambios con máximas en torno a los 23 o 24 grados.

Seguirán las malas condiciones en la mar especialmente en las costas del norte las olas podrían volver a llegar a los 4 metros.

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

El Hierro: Jornada de pocas nubes como mucho de tipo alto más frecuentes por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 18 grados en Valverde. No habrá viento.

La Palma: Nubosidad de tipo alto de paso a lo largo del todo el día entrando de oeste a este, con apertura de claros, sin viento y con temperaturas máximas de 23 grados en la capital.

La Gomera: Esperamos cielos poco nubosos en general con presencia de ligera calima difuminando el horizonte. Sin viento y temperaturas sin grandes cambios.

Tenerife: Amanecerá despejado pero a lo largo de la mañana las nubes altas irán recorriendo de oeste a esta la isla, se abrirán grandes claros por la tarde. Las temperaturas no cambiarán.

Gran Canaria: Ambiente despejado con nubes altas durante las horas centrales del día, sin más. El viento soplará flojo y las temperaturas irán de los 17 a los 23 grados en la capital.

Fuerteventura: Primera mitad del día con nubes altas y cielos despejados con ligera calima por la tarde. Las temperaturas se moverán entre los 15 y los 24 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Las horas de sol serán más frecuentes que las horas con nubes, aunque en su mayoría será de tipo alto. No habrá viento y las temperaturas irán de los 14 a los 23 grados.

La Graciosa: Esperamos cielos despejados la mayor parte del día con hileras de nubes altas poco importantes y mala mar por el norte , las temperaturas no cambiarán demasiado.