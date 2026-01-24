Las olas podrían alcanzar los cinco metros de altura y las temperaturas seguirán bajando

La semana terminará con tiempo estable aunque con mal estado del mar. Este domingo las olas volverán a alcanzar y superar los 4 – 5 metros en las costas abiertas al Norte y Oeste, una situación que irá mejorando progresivamente a lo largo de la tarde.

Mapa de la previsión del tiempo para el domingo 25 de enero de 2026 / RTVC

Para disfrutar de una jornada de playa, lo más recomendable, costas del Sureste donde las olas no llegarán al metro de altura. En el cielo pocas nubes, algunas de evolución dispersas, y numerosas horas de sol.

Las temperaturas mínimas bajarán un poco más, hará frío en horas nocturnas, con probables heladas débiles en altas cumbres. Las máximas en la costa se moverán entre 18 – 22ºC.

El viento será del Norte-Nordeste flojo en costas, del Norte-Noroeste flojo a moderado en cumbres, predominando las brisas en costas del Suroeste de las islas más altas.

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

EL HIERRO: Intervalos nubosos dispersos y numerosas horas de sol. Temperaturas frías ala amanecer, agradables en horas centrales del día en la costa. Poco viento.

LA PALMA: Cielos despejados en la cumbre y por el Oeste, y algunos intervalos de nubes bajas dispersas en el resto. Temperaturas sin cambios, y viento del Norte flojo.

LA GOMERA: Numerosas horas de sol con algunos intervalos de evolución en zonas de interior y la cumbre, sin consecuencias. Temperaturas nocturnas invernales.

TENERIFE: El ambiente más nuboso en puntos del Sur y Suroeste en horas centrales del día, por nubosidad de evolución. En el resto, numerosas horas de sol. Frío a primeras y últimas horas con máximas suaves en costas. Y poco viento, del Noroeste en cumbres.

GRAN CANARIA: En general, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas bajarán un poco más, máximas 18 – 22ºC en costas. Y el viento será del Norte-Nordeste flojo, con brisas en la costa Suroeste.

FUERTEVENTURA: Predominio de los intervalos nubosos con amplios ratos de sol. Bajarán un poco más las temperaturas mínimas, y poco viento, del Norte flojo.

LANZAROTE: Alternancia de nubes y claros. Temperaturas frescas en horas nocturnas, agradables durante el día. Y viento del Norte-Nordeste flojo.

LA GRACIOSA: Predominio de los intervalos nubosos. Temperatura máxima de 20ºC en Caleta de Sebo, con viento del Norte-Nordeste 10 – 25km/h.