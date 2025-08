Artistas de la talla de Manuel Carrasco o Rigoberta Bandini ponen el broche final a una primera edición del ‘Canarias People Fest’ en Santa Cruz de Tenerife

Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini y God Save the Queen cierran con éxito el ‘Canarias People Fest’

Santa Cruz de Tenerife clausura la primera edición del Canarias People Fest al ritmo del soul estadounidense de Acantha Lang; los clásicos españoles de Los Niños Jesús; la resurrección de Freddie Mercury con el tributo God Save the Queen; la experiencia musical ecléctica de Rigoberta Bandini y el lado más salvaje de Manuel Carrasco.

El parking del Palmetum de Santa Cruz abrió sus puertas a los seguidores del festival para darles la bienvenida a un auténtico parque temático de la música. Además, también se pudo disfrutar de foodtrucks de comida internacional; un ecomarket por emprendimientos locales, y una zona recreativa con de atracciones para todas las edades.

Alrededor de las 16:00 horas, el festival arrancaba con Acantha Lang, una de las promesas del soul actual. Trajo de vuelta el lado más clásico del género, abriendo el apetito al público con sus “buenas vibras” interpretando canciones de su último álbum ‘Beautiful Dreams’, ‘It’s gonna be alright’ o ‘He Said / She Said”, e incluso versionó a Bill Withers.

La banda de Los Niños Jesús, con Jordi Évole como vocalista, tomó el testigo después para guiar al público en un viaje en el tiempo por las últimas décadas del país. Esta vez sorprendió, igual que ayer en Gran Canaria, con temas de Amaral o La Oreja de Van Gogh, sin dejar pasar a Pereza.

La primera edición

Llegada la tarde y la hora de cenar, la zona gastronómica fue llenándose poco a poco entre canciones y canciones, con una variedad de foodtrucks de comida internacional. En este breve descanso para recargar energías, muchos y muchas también aprovecharon para descubrir a los artistas y emprendimientos locales que participaban en el ecomarket.

En el ecuador del festival, God Save the Queen revivió a la banda legendaria británica. Desde que pisaron el escenario con un arrollador “We will rock you” hasta que se marcharon tras dos horas de espectáculo, el público se quedó ensimismado con el talento vocal y parecido físico del vocalista, Pablo Padín, y el histórico Freddie Mercury. “Another one bites the dust”, “Under pressure”, “Love of my life” y todos los demás clásicos sonaron y llenaron el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.

Platos estrellas de la noche

Luego, Rigoberta Bandini ofreció el espectáculo más colorido del festival junto a sus músicos y coristas. El carisma y la picardía de la artista, unidas a una escenografía teatral, contagiaron a los asistentes a unirse en sus canciones, cantando a todo pulmón, temas icónicos como “Ay Mamá” o “Perra”.

El Jesucrista Superstar Tour dejó huella en Tenerife y despertó la curiosidad por escuchar más de Bandini gracias a temas como “Simpática, pero problemática” o “Enamorados”. El teclista, Esteban Navarro, se atrevió con una versión tecno de ‘No dejes de soñar’, haciendo un guiño a Carrasco.

La guinda del pastel y clausura del Canarias People Fest fue Manuel Carrasco. Entre el público, algunas de sus fans llevaban en las mejillas el símbolo que representa el nuevo álbum o camisetas personalizadas del tour, preparadas para descubrir en sus propias pieles el mundo salvaje del artista. Temas de ayer y de hoy, destacando los de su último álbum ‘Pueblo Salvaje’: “Corazón y flecha”, “El grito del niño” o “Prohibida”.

Durante la primera hora del show, sorprendió al público con una dedicatoria especial a Tenerife con versos que incluían lugares de la isla, a lo que le siguió el himno a la Virgen de La Candelaria, con un público totalmente volcado y conmovido.