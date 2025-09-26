A prisión el hombre que apuñaló a su pareja en Arico

El hombre fue detenido tras, supuestamente, apuñalar a su pareja por todo el cuerpo en el interior de su vivienda en Arico, en Tenerife

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona -con competencias sobre estos delitos tras el proceso de comarcalización de los juzgados- ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre que supuestamente apuñaló a su pareja sentimental en Arico, dejándola gravemente herida.

Coche de la guardia civil en en exterior de la vivienda donde se ha detenido a un joven por apuñalar a su pareja en Arico

Se le imputa indiciariamente un delito de tentativa de homicidio, si bien esta tipificación podría variar en el curso de la instrucción.

La joven, de 26 años, sufrió varias heridas en todo su cuerpo tras ser acuchillada en el interior de una vivienda en el barrio de La Jaca. Se encuentra ingresada en estado grave en el Hospital de La Candelaria.

El 016 es el teléfono gratuito de información y asesoramiento para víctimas de violencia de género en España. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Ofrece atención en 53 idiomas, es accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla a través de videointerpretación, y no deja rastro en la factura. Además de la línea telefónica, la atención está disponible vía correo electrónico y WhatsApp. Hay que borrar el registro de la llamada.