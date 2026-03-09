La madre habría introducido a la bebé de 20 meses en un charco de agua de mar en San Cristóbal. La niña murió tras una parada cardiorrespiratoria pese a la reanimación
Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para una mujer de 29 años investigada por la muerte de su hija de 20 meses.
La causa se sigue por un presunto delito de asesinato con alevosía a una menor de dieciséis años. La decisión se adopta tras apreciar indicios suficientes de criminalidad y riesgo de fuga.
Los hechos ocurrieron en la noche del 4 de marzo en las inmediaciones de la parada de guaguas del Cruce de Hoya de la Plata, en la avenida marítima.
La menor no respondía
Varias personas alertaron al 112 tras ver a la mujer caminando descalza con la niña en brazos y con actitud desorientada. Al comprobar el estado de la menor observaron que no respondía y tenía espuma en la boca.
Los sanitarios iniciaron maniobras de reanimación durante casi una hora. Finalmente no pudieron revertir la parada cardiorrespiratoria y certificaron el fallecimiento en el Hospital Materno Infantil.
Según el auto judicial, la investigada reconoció que colocó a la menor boca arriba en un charco de agua marina en una zona de rocas cercana al mar.