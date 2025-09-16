Entre otros asuntos, piden que se incorporen mejoras salariales ligadas a la clasificación profesional o la posibilidad de jubilación anticipada o parcial

Los sindicatos de profesionales sanitarios de toda España han convocado movilizaciones para expresar su desacuerdo con el borrador del nuevo Estatuto Marco.



Reclaman, entre otras cosas, que la norma que regula las condiciones laborales en el Sistema Nacional de Salud, incorpore mejoras salariales ligadas a la clasificación profesional o la posibilidad de jubilación anticipada o parcial.

Las manifestaciones han estado convocadas por las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), en el que trabajadores de todas las categorías «han alzado su voz en defensa» de sus derechos.

Han demandado que la nueva Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud «contemple todos los cambios necesarios para acabar con años de recortes, precariedad y discriminación«.