El artista, cada vez más escuchado en toda España, continúa con su gira Fasssilito Tour. Su próxima parada será en Zaragoza, dentro de las Fiestas del Pilar, en un año que no ha dejado de crecer.

La Pantera es el nombre artístico de Sergio Aimar Castellano, cantante canario de música urbana que mezcla trap, reggaetón y nuevas melodías callejeras. Acumula más de cinco millones y medio de oyentes mensuales en Spotify y forma parte de la nueva generación de artistas de las islas que ha llevado su sonido a la escena nacional, junto a nombres como Quevedo.

La Pantera en uno de sus últimos conciertos en el Granca Live Fest 2026 celebrado en Gran Canaria / Granca Live Fest

El artista canario ha actuado en festivales como el Granca Live Fest 2026 y en La Velada del Año de Ibai Llanos, y este 2026 está de gira con el Fasssilito Tour junto a Lucho RK. Su álbum debut, Una Semana Increíble (2024), y temas como el remix de Cayó la Noche o Algo va a pasar (junto a Quevedo) han consolidado su despegue.

Ficha rápida

Datos Información Nombre artístico La Pantera Nombre real Sergio Aimar Castellano Origen Gran Canaria Género Trap, reggaetón, música urbana Álbum debut Una Semana Increíble (2024) Gira 2026 Fasssilito Tour Oyentes mensuales (Spotify) + de 5,5 millones de oyentes mensuales Colaboraciones destacadas Quevedo (Algo va a pasar)

De las islas a la escena nacional

La Pantera forma parte de la generación de artistas urbanos canarios que ha llevado el sonido de las islas a lo más alto de las listas nacionales, en la estela abierta por Quevedo. Su estilo combina trap, reggaetón y melodía con una identidad propia que conecta especialmente con el público joven.

Su despegue se consolidó con el álbum Una Semana Increíble (2024) y con temas como el remix de Cayó la Noche, que le dieron una base de seguidores sólida. Desde entonces ha encadenado colaboraciones con nombres de la escena urbana, entre ellas Algo va a pasar junto a Quevedo, y ha ido sumando millones de reproducciones hasta superar los cinco millones y medio de oyentes mensuales en Spotify.

Su visibilidad dio un salto adicional tras su actuación en La Velada del Año de Ibai Llanos, uno de los eventos con más alcance mediático del año, que amplió su exposición fuera del circuito puramente musical.

Discografía y temas más escuchados

Álbum : Una Semana Increíble (2024)

: Una Semana Increíble (2024) EP conjunto con Lucho RK : Ta Fácil, presentado dentro del Fasssilito Tour

: Ta Fácil, presentado dentro del Fasssilito Tour Temas destacados: remix de Cayó la Noche; Algo va a pasar (con Quevedo)

La Pantera se ha convertido en uno de los artistas más destacados del panorama musical actual en España / Granca Live Fest

Preguntas frecuentes sobre La Pantera