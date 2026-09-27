El artista, cada vez más escuchado en toda España, continúa con su gira Fasssilito Tour. Su próxima parada será en Zaragoza, dentro de las Fiestas del Pilar, en un año que no ha dejado de crecer.
La Pantera es el nombre artístico de Sergio Aimar Castellano, cantante canario de música urbana que mezcla trap, reggaetón y nuevas melodías callejeras. Acumula más de cinco millones y medio de oyentes mensuales en Spotify y forma parte de la nueva generación de artistas de las islas que ha llevado su sonido a la escena nacional, junto a nombres como Quevedo.
El artista canario ha actuado en festivales como el Granca Live Fest 2026 y en La Velada del Año de Ibai Llanos, y este 2026 está de gira con el Fasssilito Tour junto a Lucho RK. Su álbum debut, Una Semana Increíble (2024), y temas como el remix de Cayó la Noche o Algo va a pasar (junto a Quevedo) han consolidado su despegue.
Ficha rápida
|Datos
|Información
|Nombre artístico
|La Pantera
|Nombre real
|Sergio Aimar Castellano
|Origen
|Gran Canaria
|Género
|Trap, reggaetón, música urbana
|Álbum debut
|Una Semana Increíble (2024)
|Gira 2026
|Fasssilito Tour
|Oyentes mensuales (Spotify)
|+ de 5,5 millones de oyentes mensuales
|Colaboraciones destacadas
|Quevedo (Algo va a pasar)
De las islas a la escena nacional
La Pantera forma parte de la generación de artistas urbanos canarios que ha llevado el sonido de las islas a lo más alto de las listas nacionales, en la estela abierta por Quevedo. Su estilo combina trap, reggaetón y melodía con una identidad propia que conecta especialmente con el público joven.
Su despegue se consolidó con el álbum Una Semana Increíble (2024) y con temas como el remix de Cayó la Noche, que le dieron una base de seguidores sólida. Desde entonces ha encadenado colaboraciones con nombres de la escena urbana, entre ellas Algo va a pasar junto a Quevedo, y ha ido sumando millones de reproducciones hasta superar los cinco millones y medio de oyentes mensuales en Spotify.
Su visibilidad dio un salto adicional tras su actuación en La Velada del Año de Ibai Llanos, uno de los eventos con más alcance mediático del año, que amplió su exposición fuera del circuito puramente musical.
Discografía y temas más escuchados
- Álbum: Una Semana Increíble (2024)
- EP conjunto con Lucho RK: Ta Fácil, presentado dentro del Fasssilito Tour
- Temas destacados: remix de Cayó la Noche; Algo va a pasar (con Quevedo)
Preguntas frecuentes sobre La Pantera
Se llama Sergio Aimar Castellano. La Pantera es su nombre artístico.
Hace música urbana, mezclando trap, reggaetón y melodías propias, con una identidad única dentro de la nueva escena canaria.
Ha colaborado con Quevedo en el tema Algo va a pasar, y comparte gira con Lucho RK en el Fasssilito Tour.