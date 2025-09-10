El objetivo de esta nueva medida es reducir la mortalidad de los trabajadores, ya que cada año 4 trabajadores fallecen en las obras de las carreteras

Radares con ruedas colocados en los tramos de carretera en obras controlarán la velocidad de los vehículos a partir del próximo año. El objetivo es reducir la mortalidad de los trabajadores.

Radares con ruedas controlarán la velocidad en tramos de obras el próximo año. (Archivo) Carretera Tenerife.

Este es uno de los proyectos que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene previsto poner en marcha a partir de 2025. Así lo anunció su responsable, Pere Navarro, quien recordó que cada año 4 trabajadores fallecen en las obras de las carreteras.

La causa está en que los conductores no cumplen los límites fijados en los tramos en obras en los que es necesario reducir la velocidad, explicó Navarro durante la inauguración de la 33 Semana de la Carretera, organizada por la Asociación Española de la Carretera.

Se trabaja en otros proyectos para reducir la siniestralidad

Un cartel anunciará a los conductores del control de la velocidad a través del radar. Con esta iniciativa la DGT pretende garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos en las obras.

Otro de los proyectos en los que se trabaja para reducir esa siniestralidad son los conos geolocalizados que avisarán cuando detecten a un trabajador en la carretera, explicó Navarro.

El 42 % de los siniestros mortales son por salida de la vía

Asimismo, advirtió de que el 42 % de los siniestros mortales son por salida de la vía y que un porcentaje similar de los fallecidos en carreteras son usuarios vulnerables, peatones, ciclistas y, principalmente, motoristas, algo que a, su juicio, hay que tener en cuenta a la hora de abordar el diseño de las infraestructuras.

Navarro puso en valor la «ejemplar» red de carreteras española. Aunque, incidió en la importancia de seguir invirtiendo en su conservación y mantenimiento.

El pasado año se batió el récord de inversión en conservación y mantenimiento de las vías

En este sentido, el director general de Carreteras, Juan Pedro Fernández, emplazó a abandonar los mensajes «catastrofistas». Sin embargo, reconoció que la situación de las carreteras de la red estatal es complicada y requiere «seguir con el esfuerzo que se está haciendo».

De esta forma, recalcó que el pasado año se batió el récord de inversión en conservación y mantenimiento de las vías, con 1.507 millones de euros, y ha abogado por «no dejar de batir el récord año tras año».

Además, incidió también en la importancia de una planificación sostenible para lograr la ejecución plena del presupuesto. También advirtió de que en algunas zonas se han tenido que paralizar obras porque estaba «saturado el sector». «Traslademos un mensaje realista», pidió.

En Madrid se trabaja en proyectos sobre seguridad vial

En la inauguración intervino también el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García.

García citó algunos de los proyectos en los que está trabajando el Gobierno regional como la digitalización de la carretera, el vehículo conectado y la detección anticipada de animales en la vía, entre otros.

Por su parte, el segundo teniente de alcalde y delegado del área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, reconoció que todas las administraciones son responsables, en función de sus competencias, de dotar de recursos a las carreteras para hacerlas más seguras y lograr la excelencia en su calidad.