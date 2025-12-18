Ramírez afirma que si Las Palmas no consigue la gestión del Estadio de Gran Canaria no van a jugar más allí

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha advertido este miércoles de que, si en un futuro el club no obtiene la explotación del estadio de Gran Canaria, tras la importante reforma que se llevará a cabo en el mismo para el Mundial 2030, el equipo dejará de jugar en esa instalación.

Imagen de la cena de Navidad de la UD Las Palmas

Y ha asegurado además que ya manejan «alternativas» para disputar sus partidos en otro lugar, que no ha revelado «porque no es el momento».

El recinto de Siete Palmas es propiedad del Cabildo de Gran Canaria, cuya intención es sacar a concurso su futura explotación, y aunque la postura del club es que acudiría a esa licitación, si no consiguiera ganar el concurso, abandonaría el estadio al que se vio obligado a trasladarse como inquilino en 2003, tras dejar atrás el histórico Estadio Insular.

«Les puedo garantizar que si la UD Las Palmas, cuando llegue el momento, no fuese el explotador del Estadio de Gran canaria, no jugará nunca más aquí», ha asegurado Ramírez de forma tajante ante los periodistas, tras la celebración de la junta general ordinaria y extraordinaria de la entidad.

«No conozco ningún estadio del fútbol español que lo gestione una empresa diferente al equipo de fútbol de la ciudad. Tenemos esa legítima aspiración y, si no ganamos ese concurso, mi obligación como gestor es no condenar los próximos cuarenta o cincuenta años del club a estar jugando en un estadio que no gestiona», ha argumentado.

Cambio de gobierno

Ramírez matiza que las circunstancias podrían cambiar si se produjese un cambio de gobierno en las próximas elecciones, en 2027, al tiempo que asegura mantener una «magnífica relación» con los actuales dirigentes del Cabildo de Gran Canaria, aunque considera que deberían llegar a un acuerdo con el club para concederle la explotación «porque no tiene sentido que juguemos aquí y no gestionemos el estadio».

Un presupuesto superior a 46 millones de euros

La junta general ordinaria y extraordinaria de la UD Las Palmas ha aprobado un presupuesto de 46.639.000 euros para la presente temporada 2025-2026, con el 80,86 por ciento de acciones presentes o representadas, correspondiente a 36.193 títulos.

Asimismo, ha aprobado por unanimidad las cuentas del pasado ejercicio económico 2024-2025, que arrojaron un resultado de explotación de 3.274.000 euros, y que una vez aplicado el resultado financiero y el impuesto sobre beneficios, queda en 1.133.000 euros netos.

La UD Las Palmas añade que la cifra del capital social asciende a 4.207.346 euros, correspondientes a un total de 44.759 acciones.

Ramírez avanza que Benedetti no será el único fichaje

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha avanzado este miércoles, tras la junta general ordinaria y extraordinaria de la entidad, que además del atacante colombiano Nicolás Benedetti, el club incorporará «a uno o dos jugadores más» para reforzarlo de cara a la segunda vuelta en LaLiga Hypermotion.

El dirigente grancanario ha revelado que Benedetti llega hasta final de temporada, y la opción de continuar con un contrato por cuatro temporadas más, hasta 2030, será obligatoria en caso de ascenso a Primera División.

«No es el único movimiento que vamos a hacer, no tenemos problemas con el límite salarial para afrontar cualquier fichaje, y entendemos que debemos traer a uno o dos jugadores más para seguir mejorando y potenciando el equipo, porque tenemos que ser más competitivos», ha asegurado Ramírez.