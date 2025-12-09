Las obras en el estadio se planea que terminen en julio de 2029

Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, advirtió este martes a la UD Las Palmas de que no cree que poseer la concesión de explotación del Estadio insular “le sea beneficioso” porque tendrían que establecerse unos cánones “muy importantes”.

El Cabildo señala a la UD Las Palmas que la explotación del Estadio no sería beneficiosa. Archivo RTVC

No obstante, el consejero resaltó que “todavía no están en el análisis de explotación” del Estadio de Gran Canaria, sino que están centrados en finalizar las obras en julio de 2029, aunque también apostilló que la fórmula “óptima” de administrar recursos públicos es “hacerlo desde lo público”.

Comienzan las obras del estadio

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, recordó que no pueden “primar unos intereses sobre otros” y apeló a seguir gestionando públicamente el nuevo Estadio de Gran Canaria a través de un método “transparente y abierto a la participación”.

Sobre las obras del Estadio de Gran Canaria, Romero aseguró que las demoliciones comenzaron el lunes pasado, “aunque no sean visibles”, y recordó que el 19 de diciembre recibirán el proyecto de ejecución material de L35 Arquitectos, despacho encargado de modelar la reforma del recinto.

Siguiendo los plazos, se prevé que, “si no hay vicisitudes”, antes de junio se adjudiquen las obras y se empiecen a ver los primeros cambios de la transformación del Estadio de Gran Canaria de cara al Mundial de Fútbol 2030.

“Queremos que sea un Estadio de Gran Canaria sostenible, que sea un emplazamiento donde los 365 días del año se genere actividad económica. Queremos que esa inversión retorne con el paso de los años”, apostilló Morales.