Ray Castellano pone ritmo a Canarias Play con el estreno de ‘Podcastellano’

El DJ canario estrena este viernes 23 de octubre a las 00:00 horas un nuevo videopodcast dedicado a la música de baile, con sesiones en directo, nuevos lanzamientos y grandes éxitos de todos los tiempos

Canarias Play, la plataforma digital de Radiotelevisión Canaria, estrena este viernes 23 de octubre ‘Podcastellano’, un nuevo videopodcast musical conducido por el DJ y comunicador Ray Castellano.

La música de baile será la protagonista de este espacio semanal, que combinará las últimas novedades del panorama musical con grandes éxitos de diferentes épocas. Todo ello mezclado a cuatro platos, incorporando loops, voces y efectos para dar una nueva vida a canciones de todos los tiempos.

«En cada sesión iremos poniendo la música nueva que nos mandan los sellos internacionales todas las semanas y, por supuesto, todas las novedades de los artistas canarios», adelanta Castellano, quien además invita a los DJ y productores de las Islas a participar en el programa: «Que nos envíen su música para hacerla sonar, para que sirva como plataforma para todos los artistas canarios».

Los artistas interesados en compartir sus producciones pueden enviarlas al correo electrónico info@raycastellano.com.

Durante 60 minutos, Castellano ofrecerá una sesión para descubrir nuevos sonidos y reencontrarse con clásicos de toda la vida, siempre con el sello personal del DJ. Aunque el estudio será el escenario habitual del programa, el proyecto también contempla salir al exterior y grabar sesiones en diferentes rincones del Archipiélago.

Más de 15 años detrás de los platos

Ray Castellano es DJ, productor musical y comunicador con más de 15 años de trayectoria en los medios de comunicación y sobre los escenarios. A lo largo de su carrera ha participado en numerosos eventos y espectáculos musicales, compaginando su faceta como DJ con la producción y la comunicación.

Ahora llega a Canarias Play con un formato que recoge esa experiencia y traslada sus sesiones al entorno audiovisual.

Además, el programa tendrá continuidad más allá de cada episodio. Las mejores mezclas y algunos momentos de las sesiones se compartirán también en redes sociales, donde la audiencia podrá participar con comentarios, reacciones y propuestas musicales.

También en La Radio Canaria

El proyecto contempla su emisión a través de La Radio Canaria, de manera que las sesiones de Ray Castellano también llegarán a las ondas de la radio pública autonómica.

Con el estreno de ‘Podcastellano’, Canarias Play sigue sumando nuevos contenidos a su catálogo y abriendo espacio a propuestas musicales hechas desde las Islas.