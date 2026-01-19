RCD Espanyol Femení vs Costa Adeje Tenerife | Liga F 25-26

RCD Espanyol Femení vs Costa Adeje Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 25 de enero. Partido correspondiente a la J17 de la Liga F. Lo puedes seguir en directo en RTVC

RCD Espanyol Femení y Costa Adeje Tenerife se enfrentan este domingo 25 de enero, a las 11:00 (hora canaria) en el Ciudad Deportiva Dani Jarque. El encuentro corresponde a la jornada 17 de LaLiga F Moeve.

RCD Espanyol Femení vs Costa Adeje Tenerife | J17 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar de goleada por 5-0 ante el Athletic Club. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la cuarta posición de la tabla.

Por su parte, el RCD Espanyol Femení ganó por 0-1 en el partido de liga ante el Atlético de Madrid. El equipo se encuentra décimo con 19 puntos.

Posiciones en la clasificación del RCD Espanyol Femení y Costa Adeje Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es cuarto con 28 puntos, veinte por debajo del Barcelona, líder de la competición. Por su parte, el equipo catalán ocupa la décima posición, con 19 puntos.

Últimos enfrentamientos entre RCD Espanyol Femení y Costa Adeje Tenerife

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos el Tenerife Femenino ha ganado tres de ellos, mientras que los otros dos fueron empates. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de dos partidos ganados, dos empatados y otro perdido. Sin embargo, el equipo barcelonés llega a este enfrentamiento tras haber ganado su último partido, habiendo ganado otro más y perdido los otros tres.

Alineaciones del RCD Espanyol Femení y Costa Adeje Tenerife

