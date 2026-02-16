Real Madrid CF vs Costa Adeje Tenerife | J21 Liga F 25-26

Real Madrid CF vs Costa Adeje Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 22 de febrero. Partido correspondiente a la J21 de la Liga F. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Real Madrid CF y Costa Adeje Tenerife se enfrentan este domingo 22 de febrero, a las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Alfredo Di Stéfano. El encuentro corresponde a la jornada 21 de LaLiga F Moeve.

Real Madrid CF vs Costa Adeje Tenerife | J21 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar por 0-2 en su visita al FC Badalona Women. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la cuarta posición de la tabla.

Por su parte, el Real Madrid CF ganó por 0-3 en el partido de liga ante el Alhama CF. El equipo se encuentra segundo con 47 puntos.

Posiciones en la clasificación de Real Madrid CF y Costa Adeje Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es cuarto con 36 puntos. Por su parte, el equipo madrileño ocupa la segunda posición, con 47 puntos, once puntos por encima del Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre Real Madrid CF y Costa Adeje Tenerife

De los últimos cinco partidos que se han enfrentado el Real Madrid y el Costa Adeje Tenerife, los dos últimos habían acabado en empate, mientras que los otros tres los ganó el Real Madrid. El equipo tinerfeño llega al encuentro habiendo ganado sus últimos tres partidos y habiendo empatado los otros dos de sus últimos cinco partidos. Sin embargo, el equipo madrileño llega a este enfrentamiento tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, pero habiendo perdido uno.

Alineaciones del Real Madrid CF y Costa Adeje Tenerife

