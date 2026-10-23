El conjunto blanquiazul visita la Ciudad Real Madrid el sábado 24 de octubre con tres victorias consecutivas a sus espaldas

El Real Madrid vs Costa Adeje Tenerife se juega este sábado 24 de octubre, a las 15:00 en Canarias (16:00 en la península), en la jornada 8 de la Liga F. El conjunto que dirige Yeray Martín visita al Real Madrid después de enlazar tres victorias consecutivas.

El Real Madrid y el CD Tenerife se enfrentan en LaLiga F este sábado / RTVC

El partido está previsto en el Estadio Alfredo Di Stéfano, en la Ciudad Real Madrid, aunque la sede está pendiente de oficializarse. Será el primer duelo de la temporada entre ambos equipos.

Posiciones en la clasificación del Real Madrid y del Tenerife

El Costa Adeje Tenerife llega en racha

Tras siete jornadas, el Costa Adeje Tenerife suma 11 puntos, fruto de tres victorias, dos empates y dos derrotas. Ha marcado 10 goles y ha encajado 11 en lo que va de campeonato.

Su arranque fue exigente, con una derrota por 0-5 en el campo del FC Barcelona, un empate 0-0 con el Deportivo Abanca, otro 1-1 con la Real Sociedad y un 1-3 en casa ante el Sevilla FC.

Desde entonces ha cambiado la dinámica: ganó 1-2 en el campo del Valencia, venció 2-1 al Logroño United y se impuso 0-4 al FC Badalona Women el sábado 17 de octubre.

En Badalona, el Costa Adeje Tenerife se puso por delante muy pronto. Carlota Suárez adelantó al equipo en el minuto 4 y volvió a marcar en el 22. Después anotaron Iratxe, en el 35, y Elba Vergés, en el 51.

Con esos tres puntos, el conjunto tinerfeño se colocó de forma provisional en la sexta posición de la clasificación, según la crónica publicada en rtvc.es.

Ese resultado supone la mayor goleada a favor de las tinerfeñas en lo que va de temporada, y llega justo antes de visitar al Real Madrid.

El Real Madrid, con el 3-1 al Espanyol en el último partido

El Real Madrid llega al duelo tras ganar 3-1 al RCD Espanyol el pasado sábado 17 de octubre, en la jornada 7. Marcaron Dabritz, en el 45+1, Beerensteyn, en el 70, y Schroder, en el 80. Bicho recortó distancias para el conjunto catalán en el 90+2.

Tras cinco jornadas, a fecha de 27 de septiembre, el Real Madrid era segundo en la clasificación con 13 puntos, producto de cuatro victorias y un empate.

Con estos datos sobre la mesa, el Real Madrid – Costa Adeje Tenerife enfrenta a un equipo que empezó el curso en los primeros puestos con otro que llega con confianza tras tres triunfos seguidos.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Real Madrid y el Costa Adeje Tenerife

El balance de los últimos cinco duelos entre ambos equipos es favorable al conjunto madrileño, con tres victorias y dos empates. El Tenerife no ha ganado en ninguno de ellos. El Real Madrid ha marcado 9 goles y el Tenerife, 3.

El último precedente fue el 22 de febrero de 2026, con victoria madridista por 2-0. Antes, el 28 de septiembre de 2025, el partido en Tenerife terminó 0-0, y el 11 de mayo de 2025 el Real Madrid y el Tenerife empataron 1-1. El 29 de septiembre de 2024, el Real Madrid ganó 1-4 en Tenerife, y el 18 de febrero de 2024 se impuso por 2-1.

Alineaciones

Horario y dónde ver el partido

El encuentro se puede seguir en directo a través de La Radio Canaria. Además en la web de rtvc.es, con el marcador en directo.

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