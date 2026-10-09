La herramienta conversacional multilingüe busca facilitar el acceso al proyecto cultural y reforzar su dimensión europea desde una perspectiva centrada en las personas

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 ha presentado REBELIA. Una nueva herramienta de inteligencia artificial conversacional multilingüe desarrollada específicamente para el proyecto. La iniciativa busca acercar la propuesta cultural a la ciudadanía, facilitar el acceso a la información y mejorar la experiencia de quienes quieran conocer o participar en la candidatura.

Una inteligencia artificial al servicio de la cultura y las personas

Según la presentación del proyecto, REBELIA representa una nueva fase de la estrategia digital de la candidatura. Su finalidad es facilitar el acceso a sus contenidos, mejorar la experiencia del público y fortalecer su dimensión europea mediante una interacción más accesible y cercana.

La herramienta también se vincula a valores como la inclusión, la sostenibilidad y la belleza, en línea con los principios de la Nueva Bauhaus Europea.

Las Palmas de Gran Canaria, entre las finalistas para 2031

La presentación de REBELIA se enmarca en una nueva etapa de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria, que en marzo de 2026 superó la primera fase del proceso de selección y se situó entre las cuatro ciudades españolas finalistas, junto a Cáceres, Granada y Oviedo.

La alcaldesa, Carolina Darias, durante la presentación de REBELIA / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Bajo el lema Rebelión de la Geografía, el proyecto reivindica la condición atlántica e insular de Canarias como una oportunidad para generar nuevas formas de creación, participación y diálogo cultural con Europa.

La decisión definitiva sobre qué ciudad española será Capital Europea de la Cultura en 2031 está prevista para diciembre de 2026. Mientras tanto, la candidatura grancanaria continúa desarrollando iniciativas para ampliar la participación ciudadana y reforzar su propuesta cultural.