Albóndigas rellenas de manzana con salsa de queso azul y cebolla caramelizada / La receta ‘Como en Casa’ de RTVC

Este plato principal es uno de los más demandados en el restaurante Casa Isaitas de Fuerteventura. Sus cocineros tras años de mantener el secreto han compartido ahora la receta con el programa Como en casa.

Las albóndigas son un plato culinario muy presente en la gastronomía de muchas partes del mundo y se cree que su origen está en el Medio Oriente. En la historia se recoge que este plato llegó a la Península Ibérica a través de los árabes.

Se caracterizan las albóndigas por su fácil elaboración y con ingredientes muy asequibles. Además, su gran versatilidad, en cuanto a ingredientes y elaboración de salsas, hacen que este plato sea una innovación continua.

En Casa Isaitas han conseguido darle su toque particular y original, la albóndiga tradicional pero rellena con un sabor sorprendente de contrastes agridulces con la manzana, queso azul y cebolla caramelizada.

Ingredientes para las albóndigas rellenas de manzana con salsa de queso azul y cebolla caramelizada

Puedes marca los ingredientes conforme los vayas añadiendo.

✓ Lista de ingredientes para las albóndigas 800 g.de carne molida de ternera 200 g. de carne molida de cerdo Queso azul Cebolla (para la salsa y el adobo) Manzana (para el relleno) Azúcar moreno Vinagre blanco Nata (para la salsa) Ingredientes para el adobo (leche, pan, ajo, perejil y sal)

Elaboración paso a paso

Lo primero a realizar en esta receta es preparar la carne con su adobo. Para ello mezclamos la carne molida con la leche, pan, ajo, perejil, cebolla y sal. Una vez elaborada reservamos durante una hora.

Cortamos la manzana en taquitos pequeños.

Comenzamos a elaborar las bolas de la albóndiga con nuestra mezcla reservada. Con un dedo hacemos el agujero en la albóndiga y en él meteremos taquitos de manzana y las sellaremos bien.

Después pasaremos la albóndiga por pan rallado y las freiremos en aceite bien caliente.

Reservamos las albóndigas y continuamos con la elaboración de la salsa.

Para la elaboración de la salsa, ponemos un poco de azúcar al fuego, con vinagre blanco y la cebolla que hemos cortado previamente en juliana. Buscamos caramelizar esta cebolla un poco. A continuación añadimos el queso azul. La cantidad va en función del gusto de cada uno.

Cuando esté derretido iremos echando la nata, poco a poco, hasta conseguir una salsa cremosa. Lo iremos cocinando poco a poco y en torno a una hora aproximadamente estaremos elaborando esta salsa, revolviendo poco a poco hasta que tengamos nuestra cocción. Cuando lo consigamos trituramos toda la salsa.

Es el momento de mezclar nuestras albóndigas con la salsa y cocinar conjuntamente para que se integren todos los sabores y ya estarían listas para servir en la mesa.

La recomendación de la cocinera es que este plato lo cocinemos de un día para otro para que estén más reposadas las albóndigas y su salsa.

