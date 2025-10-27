Ensalada Tequila | Receta ‘Como en casa’

Ensalada Tequila | La receta ‘Como en casa’ de RTVC

La Ensalada Tequila es un original plato que nos ha presentado la Tasca El Vateo ubicada en La Laguna, Tenerife para el programa Como en casa. Se trata de una elaboración sorprendente a base de tequila.

Ingredientes de la Ensalada Tequila

Puedes marca los ingredientes conforme los vayas añadiendo.

✓ Ingredientes de Ensalada Tequila Canónigos Tomates cherry (variedad kumato) Piña tropical deshidratada Langostinos Gulas Crema de tequila mango Crema de tequila maracuyá Aceite de oliva picual Pulpa de parchita (maracuyá)

Elaboración paso a paso de la Ensalada Tequila

Para deshidratar la piña. Cortamos la piña en rodajas finas, cuanto más finas se pueda mejor, según el cocinero de la Tasca El Vateo, para que se deshidrate mucho más rápido. Una elaboración que se puede hacer en air fryer. Ponemos las rodajas en el recipiente de la freidora de aire sin superponerlas. Las mantenemos unos 40-50 minutos a 120º. Vamos dando la vuelta a la piña y conseguimos deshidratar la piña. Quedará como si fuese una golosina.

Para la ensalada. Ponemos al fuego en un caldero, las gulas, los langostinos pelados, la crema de maracuyá con tequila y la crema de mango con tequila. Dejamos reducir para que se caramelice y se evapore el alcohol. No paramos de remover para evitar que el azúcar de la crema no se pegue en la sartén.

Además partimos los tomates cherry a la mitad antes de comenzar el emplatado.

Elaboración de la vinagreta. Utilizamos un chorrito de aceite de oliva y un poco de pulpa de parchita a partes iguales. Emulsionamos la mezcla y lo reservamos.

Llega el momento del emplatado. Colocamos una base de los canónigos y los tomates cherrys alrededor de nuestro plato. Añadimos la piña deshidratada en el centro de nuestro plato y por encima echamos nuestra vinagreta de pulpa de parchita. Sobre esta base añadimos nuestra mezcla de las gulas con la salsa de tequila y terminamos decorando poniendo los langostinos que tenemos cocinados en esa misma salsa.

Cómo hacer la receta de la Ensalada Tequila en vídeo