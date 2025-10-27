Milhoja de hojaldre con cremoso de espinacas y langostinos | Receta ‘Como en casa’

La milhoja de hojaldre con cremoso de espinacas y langostinos es uno de los platos fijos en la cata de la Tasca El Vateo ubicada en La Laguna, Tenerife para el programa Como en casa.
Olvídate de la repostería tradicional: esta milhoja te sorprenderá con la fusión de una base dulce y crujiente, un intenso relleno salado de langostinos y espinacas. El resultado es una explosión de sabor para un plato elegante y moderno.
Ingredientes de la milhoja de hojaldre con cremoso de espinacas y langostinos
Puedes marca los ingredientes conforme los vayas añadiendo.
✓ Ingredientes de Milhoja Salada
✓ Ingredientes de la milhoja salada
Elaboración paso a paso
Para comenzar con una de las partes principales de este plato tenemos que hornear la masa de hojaldre con el tamaño que queremos para la milhoja. Mientras se cocina elaboramos la salsa. Cuando esté dorado y crujiente tendremos listo el hojaldre.
Comenzamos con la elaboración de la salsa. Para ello mezclamos la leche de coco y la salsa sriracha, que le va a aportar un toque picante. Una vez mezclada la reservamos.
Es momento de escaldar las espinacas frescas durante dos minutos en agua hirviendo con sal. La enfriamos y reservamos.
En una sartén pochamos un cuarto de cebolla con los langostinos partidos en trocitos, una vez conseguido añadimos las espinacas y salteamos. Cuando la espinaca haya cogido temperatura añadimos la crema de queso y removemos hasta que se integre con las espinacas y los langostinos.
Una vez lo tengamos añadimos un chorrito de nata y dejamos cocinar hasta que se ligue la nata con los demás ingredientes y nos quede como una pasta.
A la hora de emplatar, cortamos el hojaldre a la mitad haciendo que queden dos rebanadas.