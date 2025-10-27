Milhoja de hojaldre con cremoso de espinacas y langostinos | Receta ‘Como en casa’

Milhoja de hojaldre con cremoso de espinacas y langostinos / La receta ‘Como en casa’ de RTVC

La milhoja de hojaldre con cremoso de espinacas y langostinos es uno de los platos fijos en la cata de la Tasca El Vateo ubicada en La Laguna, Tenerife para el programa Como en casa.

Olvídate de la repostería tradicional: esta milhoja te sorprenderá con la fusión de una base dulce y crujiente, un intenso relleno salado de langostinos y espinacas. El resultado es una explosión de sabor para un plato elegante y moderno.

Ingredientes de la milhoja de hojaldre con cremoso de espinacas y langostinos

Puedes marca los ingredientes conforme los vayas añadiendo.