La receta de este pisto de berenjena es uno de los platos estrella en la carta de La Bellota Extremeña ubicada en Las Palmas de Gran Canaria para el programa Como en casa.

Pisto de berenjena / La receta ‘Como en casa’ de RTVC

El pisto, un plato tradicional de la cocina española y esta degustación será especial al incorporar la berenjena con un papel protagonista. Esta receta que mezcla verduras supone una sinfonía de sabores estacionales. La dulzura caramelizada de la cebolla y el pimiento se funde con la textura sedosa y ligeramente terrosa de la berenjena. Una cocina a fuego lento sencilla y tradicional que se convierte en un plato muy satisfactorio.

Este plato que lleva en su carta La Bellota Extremeña es un perfecto acompañamiento a unos huevos fritos o un plato principal vegetariano. Su versatilidad y riqueza aromática lo convierten en un clásico atemporal.

Ingredientes del pisto de berenjenas

✓ Ingredientes para el pisto de berenjenas Berenjenas Cebollas Tomate Aceite de oliva virgen extra Sal Pimienta Pimentón de la vera Bicarbonato

Elaboración paso a paso del pisto de berenjenas

Lo primero será hornear las berenjenas y para ello precalentamos el horno a 180 grados. Cortamos las berenjenas por la mitad a lo largo y hacemos ligeros cortes en forma de cuadrícula sobre la pulpa sin traspasar la piel. Las pincelamos con un poco de aceite y sal. En el horno las tendremos alrededor de 40 minutos o hasta que veamos que la pulpa ya está tierna.

Una vez las berenjenas estén templadas, retiramos las pulpa y la cortamos en cubitos irregulares.

A continuación vamos a elaborar el sofrito. Lo haremos en un caldero en el que ponemos un buen chorro de aceite a fuego medio-bajo. Le añadimos las cebollas cortadas también muy finas.

Sofreímos a fuego lento hasta conseguir caramelizar suavemente la cebolla y que quede transparente. Este paso es fundamental para conseguir el sabor de nuestro pisto.

Cuando consigamos la textura subimos ligeramente el fuego e incorporamos los tomates maduros. Los habremos pelado y picado previamente. Cocinamos todo hasta que el tomate se haya roto y evaporado su exceso de líquido.

Incorporamos la berenjena horneada y cortada en cubitos a la fritura de cebolla y tomate. Mezclamos suavemente, asegurándonos de que la berenjena se impregne de los jugos del sofrito. Salpimentamos al gusto.

Ahora bajaremos el fuego al mínimo, cubrimos la cazuela parcialmente y dejamos que el pisto se cocine a fuego lento durante 20-30 minutos.

añada una cucharadita generosa de Pimentón de la Vera dulce o agridulce, según su preferencia.

Justo antes de retirar del fuego, añadimos una cucharada generosa del pimentón de la vera. Removemos rápidamente y cocinamos durante treinta segundos, lo justo para activar el pimentón y que no se queme.

Dejamos reposar antes de servir el plato al menos treinta minutos o si queremos potenciar los sabores podemos cocinarlo desde el día anterior.

Cómo hacer el pisto de berenjenas en vídeo