Más de 146.000 canarios desarrollan su actividad laboral por cuenta propia

Canarias alcanza un récord sin precedentes en el número de trabajadores autónomos. Según la Asociación de Trabajadores Autónomos, más de 146.000 personas desarrollan su actividad laboral por cuenta propia en las islas, lo que supone un 30% más que hace una década.

Récord histórico de autónomos en Canarias: historias de esfuerzo y constancia / Archivo RTVC

Detrás de estas cifra hay historias de esfuerzo, constancia y esperanza, como las de Antonia y Paola, dos emprendedoras de La Gomera que representan generaciones muy distintas, unidas por la misma pasión por el trabajo.

Motor de crecimiento y esperanza

Antonia cumple 75 años y lleva cuatro décadas al frente de su ortopedia en San Sebastián de La Gomera. “Me gusta trabajar, no puedo estar en mi casa quieta. Disfruto tratando con la gente”, confiesa con una sonrisa. Casi 8.000 mayores de 66 años son autónomos en Canarias.

A pocos metros, Paola, de 34 años, acaba de abrir su primer negocio hace apenas dos semanas. “Me gusta ser mi propia jefa. Es un reto, pero también una satisfacción”, asegura. «He hecho cursos, formaciones, he ido a ferias», añade.

Aunque los jóvenes representan solo el 40% de los autónomos en Canarias, su número crece impulsado por el deseo de independencia y las nuevas oportunidades. Por otro lado, el 6% de los autónomos canarios tiene más de 66 años, prueba del peso de los veteranos en este sector.

Entre la experiencia de Antonia y el entusiasmo de Paola, el autoempleo sigue consolidándose como motor de crecimiento y esperanza en el archipiélago.