El proyecto espera mejorar también la accesibilidad de estas viviendas

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias aprobó este martes el proyecto de ejecución para la rehabilitación energética y la mejora de la accesibilidad de 88 viviendas protegidas en el barrio de Añaza, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Anuncian la rehabilitación de 88 viviendas en Añaza con fondos europeos / Archivo RTVC

Las obras, que se llevarán a cabo en el grupo de viviendas denominado Añaza I-10, cuentan con un presupuesto de 1.688.831,51 euros. La actuación se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se financiarán con fondos europeos Next Generation EU.

Diversos subproyectos

El proyecto incluye subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones

térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección facultativa tanto del proyecto principal como de los subproyectos, además de la coordinación de seguridad y salud.

A través de un comunicado, el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) anunció esta aprobación técnica e informó de otras obras que ya se encuentran en ejecución como unas 65 viviendas en el municipio de La Orotava.

Todas las actuaciones de vivienda en Canarias se desarrollan en el marco de la iniciativa +VICAN, para fortalecer y coordinar las políticas habitacionales en el archipiélago