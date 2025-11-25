La calima irá remitiendo progresivamente este martes acompañada de un notable descenso de las temperaturas

Pueden producirse precipitaciones en las cumbres de La Palma, El Hierro y Tenerife

Vega de San Mateo, Gran Canaria. Imagen Pino González

La calima continuará afectando a buena parte del archipiélago durante la jornada de este martes. Según la previsión, el polvo en suspensión irá remitiendo primero en Fuerteventura y Lanzarote, seguido de una mejora gradual en Gran Canaria. En las islas occidentales, la atmósfera comenzará a limpiarse a últimas horas de la tarde. Ya el miércoles se espera un cielo más despejado, aunque el jueves y viernes llegará un nuevo pulso de calima a Lanzarote y Fuerteventura, de una intensidad mucho menor a la registrada en las últimas horas.

Paralelamente, en las próximas horas irá entrando nubosidad alta sin mayores consecuencias para la mayor parte de las islas. No obstante, en las cumbres de Tenerife y La Palma se prevé la formación de algunas tormentas aisladas durante la tarde por lo que no es descartable que se puedan escuchar truenos. La presencia de aire frío en altura y el relieve favorecerán el desarrollo de nubes de convección, que podrían dejar chubascos puntuales en estas zonas, especialmente en el entorno del Teide.

En el resto del archipiélago predominarán las nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas han experimentado un notable descenso respecto a los últimos días, una tendencia que continuará en las próximas horas.

Las precipitaciones podrían hacerse presentes esta tarde en puntos de La Palma, El Hierro y en el área central de Tenerife. Con el cambio a vientos del nordeste, llegarán también restos de un frente por el norte que, de cara al jueves, podría dejar lluvias más propias del otoño.

Lluvia acumulada. METEORED

El descenso térmico será más acusado en algunas zonas, pudiendo registrarse bajadas de hasta cinco grados, especialmente en el suroeste de Gran Canaria.