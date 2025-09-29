La Comunidad Valenciana, en alerta roja por lluvias de 180 litros en 12 horas

El servicio de cercanías de Renfe ya funciona con normalidad, pero se mantienen las clases suspendidas en Tarragona y la ciudad de Valencia por la alerta roja

La Comunidad Valenciana mantendrá durante toda la jornada la alerta extrema, con nivel rojo de riesgo a lo largo del litoral de Valencia, ante la previsión de lluvias que acumularán en 12 horas hasta 180 litros por metro cuadrado, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A primeras horas sigue en alerta roja también el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona, así como el litoral norte de Castellón por cantidades de lluvia de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas o incluso en solo 3 o 4. La alerta bajará a nivel naranja (riesgo importante) a partir de las 8 horas.

La alerta roja en la provincia de Valencia estará en vigor hasta la próxima medianoche, advierte la Aemet y pide a la ciudadanía «precaución».

Alerta de una «situación muy complicada hoy en el área mediterránea». Puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces, por lo que la Aemet pide seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Intensas lluvias en Valencia. Imagen de archivo de EFE.

Cataluña y Murcia

En Cataluña seguirá lloviendo con intensidad hasta media mañana en el litoral y prelitoral sur de Tarragona, con precipitaciones entre 40 y 80 litros por metro cuadrado en una hora.

Por otra parte, la región de Murcia, que amanecía en nivel amarillo de riesgo por lluvias, subirá la alerta a color naranja a partir de las 12 horas en amplias zonas de la región ante la intensidad de las precipitaciones.

En nivel amarillo de aviso, con riesgo para ciertas actividades, se encuentran además hoy las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha.

La medida se ha adoptado por motivos de seguridad y permanecerá en vigor hasta que se restablezcan las garantías necesarias para la circulación de los trenes.

Acumulados de 151 l/m2 en Suera, Castellón

El temporal de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana, y mantiene en aviso nivel rojo al litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia, ha dejado acumulados de hasta 151,4 litros por metro cuadrado en Suera (Castellón).

Según datos de la Asociación Valenciana de Metorología (Avamet), también ha habido acumulados de 134 l/m2 en Aín; 116 l/m2 en Tales; 105,2 l/m2 en Chovar; y 104,2 l/m2 en Cabanes, todos en la provincia de Castellón.

También en la provincia de Castellón se han medido registros de 102,6 litros por metro cuadrado en La Vall d,Uixó; 95,4 l/m2 en Artana; 94,8 en La Vall d,Alba; y 83,4 en Onda.

Según datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), también ha habido acumulados de 107 litros por metro cuadrado en el embalse de Onda; 104 l/m2 en Traiguera (Castellón); 64,40 en Ayora (Valencia); 61,40 en Villagordo del Cabriel (Valencia); o 58,6 l/m2 en Dos Aguas (Valencia).

En la ciudad de València, según fuentes municipales, ha habido acumulados de 20,8 l/m2 en el pluviómetro de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), mientras que los pluviómetros municipales han registrado 19 l/m2 en la Alameda; 23,50 en Benimamet; 29 en el Parque de Cabecera; 30, 40 l/m2 en La Torre; 21,25 l/m2 en Mestalla; 23,50 l/m2 en Vara de Quart; o 18,40 l/m2 en Grandes Vías.