Valencia CF vs Real Oviedo: Aplazado | LaLiga EA Sports 25-26

Redacción RTVC
LaLiga comunica la suspensión del partido Valencia CF vs Real Oviedo debido a la situación de la Alerta Roja para la provincia de Valencia

El Valencia CF y el Real Oviedo de este lunes se ha aplazado. Ambos equipos se enfrentaban este lunes 29 de septiembre, a las 20:00 horas (hora canaria) en el Estadio de Mestalla, en Valencia. El partido corresponde a la jornada 7 de LaLiga EA Sports 25-26.

LaLiga ha comunicado que por las predicciones meteorológicas de la AEMET, el Juez de Competiciones Profesionales resolvió el aplazamiento del partido.

El partido se ha acordado, que debido a lo ajustado del calendario y para no causar perjuicio a las personas desplazadas a Valencia, el partido se disputará este martes 30 de septiembre a las 19:00 horas (hora canaria), si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Lo que primará es tener condiciones de seguridad para los equipos de fútbol y los asistentes y solo se disputará si las autoridades lo autorizan tras desaparecer la alerta roja que hay vigente en la Comunidad.

