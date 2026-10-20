Un hombre de 48 años fue rescatado con síntomas de ahogamiento en Playa Dorada y trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa

Un bañista de 48 años ha sido hospitalizado en estado moderado tras ser rescatado con síntomas de ahogamiento. El incidente ocurrió a primeras horas de la tarde de este martes en la costa de Playa Dorada, en Yaiza.

Rescatado un hombre al sufrir un ahogamiento moderado en Playa Dorada, Lanzarote / 112 Canarias

Un socorrista de dicha playa alertó pasadas las dos de la tarde de la situación del hombre y se envió al lugar a personal del Servicio de Urgencias Canario. El equipo del SUC prestó asistencia y le diagnosticó un ahogamiento incompleto de carácter moderado, salvo complicaciones.

El hombre fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital Doctor José Molina Orosa. Centro que movilizó además a agentes de la Policía Local que colaboraron en el dispositivo de emergencias desplegado en la zona, añade la nota.