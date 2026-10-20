Rescatado un hombre al sufrir un ahogamiento moderado en Playa Dorada, Lanzarote

Un hombre de 48 años fue rescatado con síntomas de ahogamiento en Playa Dorada y trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa
Un bañista de 48 años ha sido hospitalizado en estado moderado tras ser rescatado con síntomas de ahogamiento. El incidente ocurrió a primeras horas de la tarde de este martes en la costa de Playa Dorada, en Yaiza.
Un socorrista de dicha playa alertó pasadas las dos de la tarde de la situación del hombre y se envió al lugar a personal del Servicio de Urgencias Canario. El equipo del SUC prestó asistencia y le diagnosticó un ahogamiento incompleto de carácter moderado, salvo complicaciones.
El hombre fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital Doctor José Molina Orosa. Centro que movilizó además a agentes de la Policía Local que colaboraron en el dispositivo de emergencias desplegado en la zona, añade la nota.