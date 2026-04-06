La embarcación se traslada en estos momentos a Puerto Naos

Una embarcación de Salvamento Marítimo socorrió esta mañana a 37 migrantes que viajaban en una patera en aguas cercanas a Lanzarote, según informaron fuentes de los servicios de emergencias.

Rescatan a 37 migrantes de una patera localizada cerca de Lanzarote / Archivo RTVC

Salvamento Marítimo traslada en estos momentos a los ocupantes de la localidad lanzaroteña de Puerto Naos, donde se espera que lleguen sobre las 11:45 horas.

Esta es la cuarta embarcación que llega desde las costas africanas a Canarias desde el pasado viernes, día en el que Salvamento Marítimo escoltó a un cayuco con 150 personas a bordo hasta el puerto herreño de La Restinga.

Posteriormente, los equipos de rescate auxiliaron dos pateras con 94 personas a bordo: una el sábado, cuando navegaba al sur de Gran Canaria con 47 inmigrantes, y otra al sureste de Fuerteventura con el mismo número de migrantes.