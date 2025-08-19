Rescatan a dos tortugas bobas atrapadas en redes en Tenerife

La Guardia Civil rescató a dos ejemplares de tortuga boba cuando las detectaron a la deriva atrapadas en redes

La Guardia Civil ha rescatado a dos ejemplares de tortuga boba, una de ellas fallecida, que estaban atrapadas en un grupo de redes a la deriva de unos 10 metros cuadrados a media milla del muelle de Santa Cruz de Tenerife.

Momento en que la Guardia Civil rescató a la tortuga boba que seguía con vida atrapada en las redes halladas en la costa de Tenerife

Encontradas a la deriva

El rescate fue realizado por agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio Marítimo Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Estaban prestando servicio por la costa de la isla cuando observaron un grupo de redes a la deriva a media milla del muelle de Santa Cruz.

Se trataba de un conjunto de redes de aproximadamente 10 metros cuadrados, lo que supone un peligro para la navegación, por lo que los agentes se aproximaron para su retirada. Fue entonces cuando observaron que había dos especímenes de tortuga boba. Una de ellas ya estaba en estado de descomposición, mientras que la otra parecía estar en perfecto estado.

Los agentes consiguieron liberar a la tortuga que estaba atrapada con las redes, dejándola en libertad en ese momento.

La Guardia Civil contactó con el Centro de Recuperación de la Tahonilla, dependiente de la Consejería del Medio Natural del Cabildo de Tenerife. Solicitaron la entrega del ejemplar muerto para su estudio, así como de las redes en las que se halló atrapado.

Estas redes se encuentran bajo custodia de la Guardia Civil a fin de localizar al propietario.