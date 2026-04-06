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Rescatan a un senderista con helicóptero en Tenerife

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El joven de 26 años se encontraba herido en Mesa de Tejina

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) rescató este domingo a un senderista, de 26 años, que resultó herido moderado en Mesa de Tejina, en el municipio tinerfeño de Tegueste, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) del 112 de Canarias.

Rescatan a un senderista con helicóptero en Tenerife/ Archivo RTVC

Tras recibir la alerta a las 13:34 horas, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron bomberos del Consorcio de Tenerife.

Con el apoyo de Protección Civil, estos accedieron hasta el afectado y solicitaron su evacuación aérea por el mal estado del sendero a causa de las recientes lluvias.

La dotación del helicóptero del GES, con la colaboración de Guardia Civil y Policía Local, rescató al senderista y procedieron a trasladarlo hasta el Aeropuerto Tenerife Norte donde personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al afectado a su aterrizaje y lo evacuaron a un centro sanitario.

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