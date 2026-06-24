Entre los ocupantes había diez mujeres y dos niños. Todos se encuentran en aparente buen estado de salud

Avión Sasemar 103 de Salvamento Marítimo. Foto Web RTVC.

Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles una neumática con 65 personas a bordo, según un primer balance, que navegaba a 15 millas (unos 28 kilómetros) al este de Lanzarote. Así lo han informado fuentes de la sociedad estatal.

Entre esas 65 personas hay diez mujeres y dos niños, según el balance provisional. Tendrían origen magrebí y subsahariano, han apuntado las fuentes consultadas, que han señalado también que se encuentran en aparente buen estado de salud.

Fue el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) el que alertó de la existencia de esta embarcación precaria navegando cerca de las costas de Lanzarote, tras recibir una llamada sobre las 11:24 hora canaria.

Salvamento Marítimo ha movilizado para el rescate al avión Sasemar 110, que avistó la neumática sin aparentes problemas de fiabilidad poco tiempo después de la llamada. Y a la Salvamar Al Nair, que ha rescatado a sus ocupantes. Los ha trasladado hacia Puerto Naos, en Arrecife (Lanzarote), donde han arribado sobre las 14:10 hora local.

Según las primeras informaciones, la embarcación habría partido desde la localidad marroquí de Tan Tan . Y llevaba dos días navegando en aguas del Atlántico hasta su rescate.