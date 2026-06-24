Entre los ocupantes había diez mujeres y dos niños. Todos se encuentran en aparente buen estado de salud
Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles una neumática con 65 personas a bordo, según un primer balance, que navegaba a 15 millas (unos 28 kilómetros) al este de Lanzarote. Así lo han informado fuentes de la sociedad estatal.
Entre esas 65 personas hay diez mujeres y dos niños, según el balance provisional. Tendrían origen magrebí y subsahariano, han apuntado las fuentes consultadas, que han señalado también que se encuentran en aparente buen estado de salud.
Fue el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) el que alertó de la existencia de esta embarcación precaria navegando cerca de las costas de Lanzarote, tras recibir una llamada sobre las 11:24 hora canaria.
Salvamento Marítimo ha movilizado para el rescate al avión Sasemar 110, que avistó la neumática sin aparentes problemas de fiabilidad poco tiempo después de la llamada. Y a la Salvamar Al Nair, que ha rescatado a sus ocupantes. Los ha trasladado hacia Puerto Naos, en Arrecife (Lanzarote), donde han arribado sobre las 14:10 hora local.
Según las primeras informaciones, la embarcación habría partido desde la localidad marroquí de Tan Tan . Y llevaba dos días navegando en aguas del Atlántico hasta su rescate.