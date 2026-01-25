ES NOTICIA

Un desaparecido y tres heridos tras rescate acuático en Lanzarote

Redacción RTVC
El suceso ocurrió en el municipio de Yaiza y un helicóptero rescató a uno de los heridos

Una persona continúa desaparecida tras un rescate acuático ocurrido este domingo en Los Charcones, en el municipio lanzaroteño de Yaiza. El incidente dejó además dos personas con heridas leves y una tercera, a la que un helicóptero rescató del mar, según informó Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo insular.

La zona, situada cerca de Playa Blanca, se encontraba cerrada al baño. Las cuatro personas afectadas, todas extranjeras, quedaron atrapadas por el fuerte oleaje durante la alerta por fenómenos costeros activada por el Gobierno de Canarias.

El helicóptero continúa la búsqueda de la persona desaparecida. Por su parte, los dos heridos leves no necesitaron asistencia sanitaria, mientras que el tercer rescatado presentaba heridas de mayor gravedad.

