La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha afirmado este viernes en comisión parlamentaria que la política del Gobierno de Canarias frente a la violencia de género se basa en la prevención y en garantizar una respuesta “inmediata, especializada y continuada”, adaptada a la realidad insular.

La consejera ha iniciado su intervención para informar, a petición de CC, de las acciones de prevención y lucha contra la violencia de género con la condena por el asesinato de un menor de diez años en el sur de Tenerife y la agresión grave sufrida por su madre, y ha afirmado que la violencia machista “no es un debate teórico ni una cifra, es sufrimiento real, vidas rotas y una amenaza directa a la seguridad y a la dignidad de las mujeres”.

Servicio de Atención a la Mujer

Asimismo, ha detallado que el Servicio de Atención a la Mujer Víctima de Violencia de Género integra el CECOES 1-1-2, operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, y que el personal especializado se ha ampliado de ocho a catorce técnicas.

Ha comentado que el sistema garantiza un itinerario de protección que incluye el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), con atención permanente y acogida hasta 96 horas sin necesidad de denuncia previa en casos urgentes, así como los Centros de Acogida Inmediata (CAI), con estancias de hasta 15 días, las casas de acogida, con hasta 12 meses, y las viviendas tuteladas.

Centros de Información

Se ha referido también a los Centros de Información, Asesoramiento y Atención Integral (CIAM), con intervención social, jurídica, psicológica y laboral, que incluyen atención a menores y casos de violencia sexual, trata y otras manifestaciones.

Ha añadido que en 2022 se concedieron 171 ayudas económicas de pago único a víctimas con especiales dificultades para acceder al empleo, en 2024 fueron 264 y en 2025, 240.

Pacto de Estado

Respecto a la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuestionada por el PSOE, ha recalcado que “no hay desprotección ni pérdida de fondos” y que los problemas detectados correspondían a cuestiones de gestión y justificación de anualidades anteriores que han sido corregidas.

En su segundo turno de intervención, la consejera ha reiterado que la violencia machista “no es una estadística, sino una amenaza real y diaria” y sostuvo que la obligación de las instituciones es actuar “con firmeza, coordinación y resultados”.

Plan estratégico

Ha señalado que la prevención debe abordarse desde una política de igualdad transversal y anunció que el Gobierno culmina un nuevo plan estratégico de igualdad hasta 2029, con objetivos «medibles, financiación estable y evaluación pública».

En el ámbito educativo, ha indicado que se refuerza la coeducación mediante planes de igualdad en los centros, agentes de igualdad, formación del profesorado e incorporación de contenidos de educación afectivo-sexual y en valores en los currículos.

En materia de empleo, ha destacado programas de inserción laboral para mujeres víctimas y la aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública.

Turno de los grupos

En el turno de los grupos, la diputada del Grupo Nacionalista Canario Cristina Calero, solicitante de la comparecencia, ha señalado que en lo que va de año han sido asesinadas en España diez mujeres. También de un niño y una niña, y que en 2025 fueron 113 las mujeres víctimas mortales de violencia de género.

Ha indicado que en Canarias hay 6.609 casos activos y 791 mujeres en especial riesgo. Del mismo modo, mostró su preocupación por el aumento de discursos negacionistas entre la juventud.

La diputada del grupo Socialista Elena Máñez ha cuestionado la ejecución de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Del mismo modo, precisó que en 2024 quedaron más de tres millones de euros sin ejecutar y ha criticado que no se haya convocado la comisión de coordinación del sistema desde su aprobación.

Grupo Popular

Por su parte, la diputada del grupo Popular Isabel Saavedra ha insistido en la importancia de la prevención, la coordinación institucional y la accesibilidad a los recursos, especialmente en las islas no capitalinas.

Además, el diputado del grupo Mixto por AHI, Raúl Acosta, ha manifestado que la violencia machista no es un debate ideológico. Hizo referencia a una vulneración de derechos fundamentales. Mientras que el diputado de Vox Javier Nieto expresó el rechazo de su grupo a la violencia “venga de donde venga” y ha cuestionado el enfoque basado en la ideología de género.