Restricciones de coches en Famara por las fiestas

El Ayuntamiento de Teguise anuncia los cortes y restricciones para la circulación de coches del 29 al 31 de agosto por las fiestas de Famara

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque Pérez, ha anunciado oficialmente los horarios y carreteras que se verán afectadas en la circulación de coches este fin de semana por las fiestas de Famara.

Las detallamos a continuación.

Cierre de carriles

Se procederá al cierre del carril de la carretera LZ-402 (Teguise-Famara) en dirección a La Caleta de Famara, desde la rotonda de intersección con la carretera LZ-30 (Teguise-Mozaga), en los días y franjas horarias que a continuación se detallan:

El viernes 29 de agosto desde las 18:00h y hasta las 06:00h del sábado 30.

El sábado 30 de agosto desde las 15:00h y hasta las 01:00h del domingo 31 de agosto.

El domingo 31 de agosto desde las 11:00h y hasta las 18:00h.

Esta vía estará exclusivamente destinada a la circulación de vehículos de seguridad y

emergencias, limpieza, servicio público de guaguas y taxis, y vecinos del diseminado de Las

Laderas. Durante el periodo anteriormente referenciado todos aquellos vecinos y resto de población

que deseen acceder a La Caleta de Famara deberán hacer uso de la carretera LZ-410 (Soo).

Cerradas al tráfico

Permanecerán cerradas al tráfico rodado las siguientes calles:

Brisa

Roque del Oeste

Pleamar

Sotavento

Jamo

Erizo

Mar de Leva

El tramo de la Avda. El Marinero entre la calle Borda y la calle El Islote

El tramo de la calle San Borondón entre la calle Borda y la calle El Islote



Será en los días y franjas horarias que a continuación se detallan:



El viernes 29 de agosto desde las 18:00h y hasta las 06:00h del sábado 30.

El sábado 30 de agosto desde las 15:00h y hasta las 20:00h del domingo 31 de agosto.



Prohibido aparcar

Desde las 11:00h del viernes 29 de agosto y hasta las 18:00h del domingo 31 de agosto,

se prohibirá el estacionamiento de vehículos en las siguientes calles:



La Calle Brea desde la intersección con la calle Pleamar hasta la entrada del muelle.

Brisa

Jamo

Erizo

El tramo de la Avda. El Marinero entre la calle Borda y la calle el Islote

El tramo de la calle San Borondón entre la calle Borda y la calle El Islote y el tramo comprendido

entre la calle Erizo y la calle Jamo.

Aparcamientos habilitados



Los aparcamientos habilitados por el Ayuntamiento estarán en la zona oeste al final del

pueblo.

Prohibido circular

Prohibida la circulación y el estacionamiento en casco urbano de vehículos de más de

4,50 metros de longitud, excepto vehículos autorizados.

Se ruega a los usuarios de estas vías, tanto a conductores como a peatones, se preste la

debida atención a la señalización que se colocará al efecto.

