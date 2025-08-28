Restricciones de coches en Famara por las fiestas

El Ayuntamiento de Teguise anuncia los cortes y restricciones para la circulación de coches del 29 al 31 de agosto por las fiestas de Famara
La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque Pérez, ha anunciado oficialmente los horarios y carreteras que se verán afectadas en la circulación de coches este fin de semana por las fiestas de Famara.
Las detallamos a continuación.
Cierre de carriles
Se procederá al cierre del carril de la carretera LZ-402 (Teguise-Famara) en dirección a La Caleta de Famara, desde la rotonda de intersección con la carretera LZ-30 (Teguise-Mozaga), en los días y franjas horarias que a continuación se detallan:
- El viernes 29 de agosto desde las 18:00h y hasta las 06:00h del sábado 30.
- El sábado 30 de agosto desde las 15:00h y hasta las 01:00h del domingo 31 de agosto.
- El domingo 31 de agosto desde las 11:00h y hasta las 18:00h.
Esta vía estará exclusivamente destinada a la circulación de vehículos de seguridad y
emergencias, limpieza, servicio público de guaguas y taxis, y vecinos del diseminado de Las
Laderas. Durante el periodo anteriormente referenciado todos aquellos vecinos y resto de población
que deseen acceder a La Caleta de Famara deberán hacer uso de la carretera LZ-410 (Soo).
Cerradas al tráfico
Permanecerán cerradas al tráfico rodado las siguientes calles:
- Brisa
- Roque del Oeste
- Pleamar
- Sotavento
- Jamo
- Erizo
- Mar de Leva
- El tramo de la Avda. El Marinero entre la calle Borda y la calle El Islote
- El tramo de la calle San Borondón entre la calle Borda y la calle El Islote
Será en los días y franjas horarias que a continuación se detallan:
- El viernes 29 de agosto desde las 18:00h y hasta las 06:00h del sábado 30.
- El sábado 30 de agosto desde las 15:00h y hasta las 20:00h del domingo 31 de agosto.
Prohibido aparcar
Desde las 11:00h del viernes 29 de agosto y hasta las 18:00h del domingo 31 de agosto,
se prohibirá el estacionamiento de vehículos en las siguientes calles:
- La Calle Brea desde la intersección con la calle Pleamar hasta la entrada del muelle.
- Brisa
- Jamo
- Erizo
- El tramo de la Avda. El Marinero entre la calle Borda y la calle el Islote
- El tramo de la calle San Borondón entre la calle Borda y la calle El Islote y el tramo comprendido
entre la calle Erizo y la calle Jamo.
Aparcamientos habilitados
Los aparcamientos habilitados por el Ayuntamiento estarán en la zona oeste al final del
pueblo.
Prohibido circular
Prohibida la circulación y el estacionamiento en casco urbano de vehículos de más de
4,50 metros de longitud, excepto vehículos autorizados.
Se ruega a los usuarios de estas vías, tanto a conductores como a peatones, se preste la
debida atención a la señalización que se colocará al efecto.
