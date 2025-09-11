ES NOTICIA

Una de las denunciantes del caso canteranos retira la acusación contra Raúl Asencio

RTVC / EFE
RTVC / EFE

La joven acepta las disculpas del jugador y una compensación económica, pero mantiene la causa contra otros tres exjugadores del Real Madrid

Una de las dos jóvenes de Gran Canaria que denunciaron a cuatro canteranos del Real Madrid ha retirado la acusación contra Raúl Asencio. La decisión llega después de recibir una carta de disculpas y una compensación económica del jugador.

Raúl Asencio jugador del Real Madrid emite comunicado
Reconocimiento del error

La abogada de la denunciante, Margarita Alejo, confirmó a EFE que su clienta acepta las disculpas. En la carta, Asencio reconoce que “cometió un error” al mostrar el vídeo a un amigo, grabación realizada por los otros tres procesados.

La denunciante, que era mayor de edad en el momento de los hechos, mantiene la acusación contra Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García. Estos tres futbolistas ya no forman parte de la cantera del Real Madrid.

