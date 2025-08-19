Los afectados de la erupción van dejando los contenedores que les han servido como casa a medida que van cobrando el valor de la propiedad que perdieron

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, en coordinación con el Instituto Canario de la Vivienda, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y el Cabildo de La Palma, ha iniciado este martes la retirada de las primeras casas contenedor que fueron instaladas tras la erupción del volcán ‘Tajogaite’.

Retiran las primeras casas contenedor instaladas por la erupción de La Palma

Reciclaje de los contenedores

Estas estructuras serán destinadas, a petición del Cabildo, a ubicar el futuro centro de control y vigilancia de gases para la zona de Puerto Naos y La Bombilla. El resto serán utilizadas para futuras emergencias en Canarias.

La Consejería inició el 31 de julio en El Paso la retirada de las viviendas provisionales. Continuará con el proceso, tanto en El Paso como en Los Llanos de Aridane. Las casas contenedor y de madera irán quedando vacías una vez que ya se ha firmado la última orden de pago de todas las viviendas habituales que se llevo el volcán.

25 expedientes sin resolver

Quedan 25 expedientes de primeras viviendas que la Administración no ha podido abonar por problemas documentales de los titulares (herencias, localización de propietarios…). Una vez resueltos esos problemas se abonarán.

Algunas de las casas contenedor y de madera ya han sido desalojadas por las personas que han cobrado el valor de la propiedad que perdieron.

A partir de ahora, se dará un plazo razonable para que el resto de las personas todavía alojadas puedan ir buscando una solución habitacional propia.

Aquellas que, aun habiendo cobrado la compensación, no puedan acceder a una vivienda, podrán optar, con criterio social, al alquiler de las 53 viviendas. Son las compradas recientemente por el Cabildo, con financiación de la Consejería de Presidencia, en Los Llanos de Aridane. Aún están en construcción y estarán finalizadas en un plazo de 15 meses.