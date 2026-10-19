EN DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

Un portavoz del Ejecutivo regional informará en rueda de prensa de los asuntos acordados en la reunión de esta semana

El titular del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, asiste en Las Palmas de Gran Canaria a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Posteriormente, un portavoz del Ejecutivo regional informará en rueda de prensa de los asuntos acordados en la reunión de esta semana.

En la rueda de prensa de este lunes también comparecerán la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián; y la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, Candelaria Delgado.