La Brigada ‘Canarias’ XVI ha participado, entre otras emergencias y misiones, en los despliegues realizados con motivo de la DANA en Valencia

Informa: Redacción Informativos RTVC

La vocación de servicio y la disponibilidad permanente definen el espíritu de las Fuerzas Armadas españolas. Bajo esa premisa, la ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general de Ejército Amador Enseñat, ha presidido este jueves el acto de imposición de condecoraciones a los miembros de la Brigada ‘Canarias’ XVI que han participado en la misión en Líbano y en los despliegues realizados con motivo de la DANA.

Durante el acto, Robles ha expresado su reconocimiento al trabajo de los militares condecorados, subrayando que “es una satisfacción poder reconocer hoy, en persona, el trabajo que ustedes realizan y que, no me canso de señalar, es un orgullo para todos”. La ministra ha puesto también en valor la estrecha relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, basada en la confianza y el agradecimiento mutuo.

Reconocimiento a los militares de la Brigada ‘Canarias’ XVI. Imagen Mando de Canarias

Operación ‘Centinela Canario’

Especial mención ha recibido la operación ‘Centinela Canario’, desarrollada por segundo año consecutivo en Tenerife durante el verano de 2025. En esta edición, el operativo ha incorporado helicópteros y drones, además del despliegue de personal que ha realizado cerca de 1.000 patrullas. Robles ha destacado la eficacia del dispositivo y el papel fundamental de los militares implicados en la protección del entorno y la seguridad ciudadana.

“Gracias a ustedes existe una vinculación incuestionable entre los militares y la sociedad civil, que les agradece su trabajo”, ha afirmado la titular de Defensa, quien ha insistido en que “España es un gran país y lo es, en buena parte, gracias a su compromiso y profesionalidad en todas y cada una de las misiones en las que participan”.

La ministra ha tenido también palabras de recuerdo y homenaje para el capitán enfermero fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz. Robles ha señalado que este suceso “ha vuelto a poner de manifiesto que nuestras Fuerzas Armadas siempre están desde el primer momento en cualquier emergencia, volcadas con una profesionalidad y empatía fuera de toda duda”.

Reconocimiento a los militares de la Brigada ‘Canarias’ XVI. Imagen Mando de Canarias

Próximo despliegue en Irak y en el Euro Battle Group

La Brigada ‘Canarias’ XVI, perteneciente al Mando de Canarias y considerada la más joven del Ejército de Tierra, cuenta con unidades desplegadas en cinco acuartelamientos repartidos entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Sus principales cometidos abarcan tanto operaciones en territorio nacional como misiones en el exterior, además de la instrucción y adiestramiento de personal militar extranjero en el marco de iniciativas europeas.

A lo largo de 2026, la brigada será la unidad base generadora de los contingentes A/I XXIV y XXV en Irak, dedicados a labores de instrucción y adiestramiento. En este despliegue aportará la mayor parte de los 265 efectivos del Grupo Táctico de ‘Force Protection’ y del ‘National Support Element’, así como una parte relevante del equipo de apoyo al mando del próximo jefe de misión, el teniente general español Ramón Armada.

Asimismo, durante el segundo semestre de 2026 y el primero de 2027, la BRICAN XVI se integrará en el ciclo de generación de fuerzas de la Unión Europea dentro del Euro Battle Group, el principal esfuerzo multinacional de la UE en materia de preparación operativa, que combina capacidades terrestres, aéreas y de apoyo de distintos países.

En el ámbito nacional, la brigada —con unos 2.100 militares y una fuerza efectiva cercana a los 1.600— ha desempeñado un papel clave en operaciones como ‘Balmis’ y ‘Baluarte’, frente a la pandemia de la COVID-19, o en la operación ‘Cumbre Vieja’, tras la erupción volcánica en la isla de La Palma, consolidando su papel esencial en la respuesta a emergencias y en el apoyo a la población.