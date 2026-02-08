El Rocasa Gran Canaria redondea una semana perfecta con un meritorio triunfo ante el Beti-Onak por 30-21 que le refuerza en lo más alto

El Rocasa Gran Canaria consolida su liderato ganando al Beti-Onak / Rocasa Gran Canaria

Después de recuperar el liderato liguero tras más de tres años sin ocupar la primera plaza, el conjunto teldense superó con solvencia al Replasa Beti-Onak para encadenar doce victorias consecutivas en Liga, la mejor racha actual del campeonato. El Rocasa Gran Canaria sigue batiendo registros. Además de sumar dos puntos de enorme valor, el equipo grancanario se adjudicó el goal average particular ante el cuadro navarro, que se había impuesto en la primera vuelta, y respondió con firmeza a la presión ejercida por sus principales perseguidores.

Inicio intenso y parejo

El encuentro comenzó con intensidad y alternancias constantes. María Zaldúa abrió el marcador en el primer minuto y, aunque el Rocasa mostró desde el inicio una defensa activa y solidaria, el Beti-Onak consiguió mantenerse en partido e incluso situarse por delante mediado el primer tiempo (6-7). La igualdad fue máxima durante muchos minutos, con intercambios rápidos y acciones de alta exigencia física.

A partir del ecuador de la primera mitad, el equipo dirigido por Dejan Ojeda elevó su nivel defensivo y encontró mayor fluidez en ataque. Las intervenciones de Silvia Navarro resultaron determinantes para sostener al equipo en los momentos de mayor equilibrio, mientras que el acierto de Linnea Sundholm, Larissa da Silva y Almudena Rodríguez permitió abrir una brecha progresiva. El tramo final antes del descanso fue especialmente productivo para las locales, que enlazaron acciones de calidad colectiva y se marcharon al intermedio con una renta significativa (19-15).

El Rocasa consolida su liderato

Tras la reanudación, el Rocasa mantuvo el control del juego desde la solidez defensiva y una gestión eficaz de sus ataques. El conjunto navarro intentó ajustar su propuesta, pero se encontró con una portería decisiva y con un bloque muy consistente atrás. Las intervenciones de Silvia Navarro y Lulu Guerra, incluidos varios lanzamientos desde los siete metros neutralizados, impidieron cualquier intento de reacción. La ventaja se amplió hasta el 25-18 mediada la segunda mitad y, desde ese momento, el equipo de Las Remudas administró la renta con madurez hasta el definitivo 30-21.

La victoria consolida el liderato del conjunto grancanario, que supo soportar la presión clasificatoria de Bera Bera y Mecalia Atlético Guardés, vencedores en sus respectivos compromisos, y refuerza su candidatura en la recta decisiva del campeonato. Doce triunfos consecutivos en Liga confirman la mejor dinámica actual del torneo y, sumando la reciente victoria copera, el Rocasa Gran Canaria eleva la cifra hasta trece victorias consecutivas entre ambas competiciones, prolongando un momento de forma excepcional.