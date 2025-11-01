El conjunto teldense, que ya suma 12 puntos de 18 posibles, se engancha a los puestos de arriba, tras ganar 15-25 al Atticgo BM Elche

El Rocasa Gran Canaria supera con claridad al Atticgo BM Elche / Rocasa Gran Canaria

Tras el triunfo del pasado miércoles en casa, el Rocasa Gran Canaria se desplazó a Elche para disputar el encuentro correspondiente a la novena jornada de la Liga Guerreras Iberdrola ante el Atticgo BM Elche. Las grancanarias, dirigidas por Carlos Herrera, mostraron un juego sólido y efectivo que les permitió sumar dos puntos de oro en una de las canchas más complicadas del campeonato.

Dominio absoluto del Rocasa

El encuentro comenzó con un Rocasa decidido a imponer su ritmo desde el primer minuto. La defensa, perfectamente sincronizada, cortaba las líneas de pase del conjunto ilicitano, mientras Linnea Sundholm abría el marcador tras una rápida transición. Poco después, Larissa Da Silva y Martina Lang ampliaban la renta con lanzamientos certeros desde la primera línea, marcando la pauta de un inicio arrollador.

El Atticgo BM Elche trató de reaccionar a través de Zaira Benítez y Paola Bernabé, pero se encontró con una monumental Lulu Guerra bajo palos, que firmó varias paradas de mérito. Las grancanarias supieron aprovechar cada recuperación para salir al contragolpe, donde María Zaldúa y Eider Poles demostraron su poderío ofensivo. El Rocasa se mostró muy superior tanto en intensidad como en eficacia, alcanzando el ecuador del primer tiempo con una cómoda ventaja (3-8).

Los minutos finales del primer acto confirmaron el dominio visitante. La defensa canaria siguió siendo un muro, mientras Almudena Rodríguez asumía galones en la dirección del juego. Cada ataque del Rocasa mostraba una combinación perfecta entre movilidad y paciencia, encontrando siempre el espacio libre. El Rocasa se marchó al intermedio con un marcador favorable de 5-11, reflejo del excelente trabajo colectivo y la concentración en todas las fases del juego.

Monólogo amarillo

La segunda parte mantuvo el mismo tono. El Rocasa Gran Canaria salió decidido a sentenciar el encuentro y pronto amplió su ventaja con los tantos de Linnea Sundholm y María Zaldúa, imparables en el lanzamiento exterior. La defensa siguió funcionando a la perfección, con Yassira Ramírez y Eider Poles impidiendo cualquier intento de reacción local.

A pesar del esfuerzo del Atticgo BM Elche, que intentó apretar con los goles de Carmen Claudino y Paula Agulló, las canarias no cedieron terreno. La rotación de Herrera dio frescura al equipo y permitió mantener la intensidad durante todo el segundo acto. Martina Lang, muy activa en el tramo final, anotó varios tantos consecutivos que terminaron de romper el encuentro.

Los últimos minutos fueron un monólogo amarillo. Ana Medina se unió a la fiesta goleadora con un gran lanzamiento desde el lateral, mientras Lulu Guerra seguía erigiéndose como una de las figuras del encuentro, frustrando una y otra vez los intentos de las locales. Con el paso de los minutos, el Rocasa gestionó con madurez su amplia ventaja hasta cerrar el partido con un contundente 15-25, rubricando una victoria de gran valor colectivo.

Optimismo de cara al siguiente reto

La actuación de las jugadoras teldenses fue sobresaliente en todos los aspectos. La eficacia de Sundholm, la dirección de Almudena Rodríguez, la potencia de Zaldúa y la solvencia de Poles marcaron la diferencia en un encuentro donde todas las líneas funcionaron a la perfección.

En el apartado anotador destacaron Linnea Sundholm y María Zaldúa, ambas con un papel determinante en la creación y finalización, acompañadas por Eider Poles, Martina Lang, Larissa Da Silva y Ana Medina, que también aportaron goles y consistencia en los momentos clave. La amplitud de recursos ofensivos volvió a ser la mejor noticia para Carlos Herrera, que pudo contar con la aportación de todo su plantel.

Con este triunfo, el Rocasa Gran Canaria consolida su dinámica ascendente y afronta con optimismo su próximo compromiso en casa. El conjunto teldense recibirá al Elda Prestigio el viernes 8 de noviembre a las 18:30 (hora canaria) en el Pabellón Insular Antonio Moreno, donde buscará mantener su buena racha ante su afición y seguir escalando posiciones en la clasificación.