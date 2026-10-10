El Springer Spaniel y su guía, Miguel, reciben una mención honorífica por dos búsquedas en Tenerife y Gran Canaria, Rony, tras participar también en el dispositivo de la DANA de Valencia

Rony, el perro policía condecorado por localizar a dos personas fallecidas en Canarias. Europa Press

Rony, un perro de la Unidad Especial de Guías Caninos de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria, ha recibido una Mención Honorífica por Hecho Relevante por su participación en dos servicios de búsqueda y localización de personas fallecidas en Canarias.

Su guía, el agente Miguel, ha destacado la responsabilidad que supone este trabajo: «Detrás de cada búsqueda hay familias esperando noticias de sus seres queridos». El reconocimiento se entregó durante el acto central del Día de la Policía, celebrado en San Bartolomé de Tirajana, con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios.

Las intervenciones que han motivado la distinción tuvieron lugar en enero y febrero de 2026. La primera se desarrolló en Benijo, en el Parque Rural de Anaga, en Tenerife, donde Rony localizó a una persona fallecida en un terreno con barrancos, desniveles y zonas de difícil acceso.

Springer Spaniel de menos de cinco años

Un mes después, el perro participó en la búsqueda de un hombre de 76 años desaparecido en las inmediaciones de la Sima de Jinámar, en Telde, donde también encontró el cuerpo sin vida. Miguel ha subrayado que ambas actuaciones exigieron un gran esfuerzo físico y de concentración, y ha resaltado la importancia del vínculo entre el guía y el animal.

Rony, un Springer Spaniel de menos de cinco años especializado en detectar sustancias estupefacientes y localizar restos humanos, también participó durante seis días en las labores de búsqueda tras la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. Su guía, que lleva unos 18 años trabajando con perros policía, ha contribuido además a impulsar la especialidad de búsqueda de restos humanos en el cuerpo.

Rony es el tercer perro guiado por Miguel que recibe una condecoración, después de Uca y Thais. En la misma ceremonia fueron reconocidos otros 50 agentes y 13 personas ajenas a la Policía Nacional, además de entregarse 15 galardones por colaboración con el cuerpo.