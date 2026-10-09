El ministro Ángel Víctor Torres descarta encabezar las listas del PSOE al Congreso el 29 de noviembre y prioriza la candidatura autonómica de 2027

El ministro Ángel Víctor Torres ha anunciado este viernes que no se presentará en las listas del PSOE al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El dirigente socialista ha explicado que su prioridad es volver a ganar las elecciones en Canarias y optar de nuevo a la Presidencia del Gobierno autonómico en 2027. «Mi voluntad, mi prioridad es volver a ganar las elecciones en Canarias», ha señalado durante un acto celebrado en Binéfar, Huesca.

La decisión descarta su posible candidatura como cabeza de lista por la provincia de Las Palmas, una opción que defendían algunos sectores del partido. El Comité Regional del PSOE de Canarias se reunirá el próximo jueves 15 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria para aprobar las candidaturas al Congreso y al Senado.

Torres renuncia a las generales para centrarse en volver a presidir Canarias. EFE

Se implicará «en cuerpo y alma» en la campaña

Aunque no concurrirá a las generales, Torres ha asegurado que apoyará a los candidatos que designe su formación y que se implicará «en cuerpo y alma» en la campaña.

El ministro ha defendido que el PSOE parte de una posición favorable en las islas y ha recordado que los socialistas han ganado las siete últimas convocatorias electorales celebradas en Canarias: dos europeas, tres generales y dos autonómicas.

Torres confía en lograr una octava victoria consecutiva y ha reiterado su compromiso de trabajar para que el partido vuelva a imponerse en los próximos comicios autonómicos.