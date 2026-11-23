Durante la campaña electoral, los servicios informativos de Televisión Canaria y La Radio Canaria ofrecen una cobertura sujeta a los principios de pluralismo, neutralidad y proporcionalidad establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), bajo la supervisión de la Junta Electoral.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, esta cobertura debe ajustarse a un plan de cobertura electoral, en el que el tiempo dedicado a cada formación política se distribuye de manera proporcional a los resultados obtenidos en las últimas elecciones equivalentes, y no exclusivamente en función de los criterios periodísticos habituales de actualidad e interés informativo.

Buenos Días Canarias

Los candidatos canarios del Partido Socialista han insistido en la defensa de las políticas sociales y los derechos conquistados. Durante encuentros con vecinos de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, han explicado las propuestas de su programa electoral con las que pretenden combatir posibles retrocesos en materia de derechos.

El Partido Popular ha incluido en su programa electoral la defensa de la financiación del POSEI, que considera clave para mantener el sector primario en las Islas. Además, los candidatos populares defienden la necesidad de mejorar la sanidad y, en Fuerteventura, reclaman mejoras en la conectividad y la gestión del agua.

Unidad del Pueblo Canario ha celebrado este domingo un mitin en Gran Canaria centrado en la defensa de los servicios públicos y del derecho a una vivienda. El acto ha contado además con la participación de Ada Colau, candidata a la Presidencia por Frente Amplio.



Coalición Canaria-Primero Canarias se ha comprometido en La Palma a defender la voz de los ciudadanos canarios en Madrid. La formación asegura que no dejará de exigir lo que les pertenece hasta que se cumpla con lo prometido y se compromete a seguir conquistando derechos para los canarios.

El candidato de VOX al Congreso por la provincia de Las Palmas, Alberto Rodríguez, ha acudido a las puertas del CATE de San Andrés durante su visita a El Hierro. Allí ha insistido en la propuesta de su formación de prohibir las regularizaciones masivas y repatriar a los migrantes en situación irregular.