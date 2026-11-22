Durante la campaña electoral, los servicios informativos de Televisión Canaria y La Radio Canaria ofrecen una cobertura sujeta a los principios de pluralismo, neutralidad y proporcionalidad establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), bajo la supervisión de la Junta Electoral.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, esta cobertura debe ajustarse a un plan de cobertura electoral, en el que el tiempo dedicado a cada formación política se distribuye de manera proporcional a los resultados obtenidos en las últimas elecciones equivalentes, y no exclusivamente en función de los criterios periodísticos habituales de actualidad e interés informativo.

Telenoticias 1

Los candidatos del PSOE han destacado la movilización registrada en los mítines de Pedro Sánchez en Canarias y han hecho un llamamiento a trasladar ese respaldo a las urnas. Entre sus propuestas, plantean aumentar los impuestos a las casas de apuestas en línea y destinar la recaudación obtenida a apoyar al sector primario.

El Partido Popular ha reafirmado su compromiso con la defensa de las ayudas europeas al sector primario y ha reclamado una atención sanitaria homogénea en toda España para las pacientes con cáncer de mama. Además, los candidatos populares proponen recuperar la conexión marítima entre Fuerteventura y Cádiz y apuestan por un cambio en la política migratoria.

Unidad del Pueblo Canario ha celebrado hoy un mitin en Gran Canaria con la participación de Ada Colau, quien ha defendido el fortalecimiento de los servicios públicos, un trato digno y la regularización de las personas migrantes para facilitar su acceso legal al empleo. También ha planteado establecer impuestos sobre la actividad turística y garantizar el derecho a la vivienda.

Primero Canarias-Coalición Canaria ha reivindicado en La Graciosa un trato igualitario por parte del Estado para todas las islas del Archipiélago. La formación nacionalista ha reclamado mejoras que considera esenciales para la octava isla y ha insistido en la necesidad de situar las demandas de la ciudadanía canaria entre las prioridades de la agenda política.

VOX ha visitado el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en El Hierro, para conocer, según asegura, de primera mano la situación de los migrantes. La formación propone militarizar las fronteras para evitar lo que considera un impacto negativo de la presión migratoria sobre los servicios básicos de la isla.