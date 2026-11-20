El presidente del Gobierno y el líder del PP trasladan al cara a cara sus enfrentamientos habituales en el Parlamento, con acusaciones cruzadas, promesas electorales y escasas concreciones sobre las medidas que aplicarían si llegan al poder

El enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a evidenciar la distancia entre los dos principales aspirantes a la presidencia del Gobierno. Durante hora y media, ambos han recurrido a sus argumentos habituales para intentar desacreditar al adversario y convencer a los electores, en un debate marcado por la tensión, las interrupciones y un intercambio constante de acusaciones.

Captura de vídeo del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo (d), durante el cara a cara electoral que se celebra este jueves en Madrid. EFE/Academia de Televisión

Feijóo ha adoptado una actitud más combativa, interrumpiendo en distintas ocasiones al presidente y obligándole a reclamar su turno de palabra. Sánchez, por su parte, ha intentado mantener un tono más contenido, aunque no ha renunciado a responder a los ataques. El jefe del Ejecutivo ha reconocido errores, ha pedido disculpas por los casos de corrupción que afectan a su partido y ha tratado de situar la gestión social y económica en el centro de la discusión.

Las propuestas concretas han ocupado un espacio reducido. Entre las iniciativas mencionadas destaca el compromiso de Feijóo de crear una Secretaría de Estado de Mayores si alcanza el Gobierno. Sánchez ha aprovechado la falta de concreción de su adversario para preguntarle qué leyes sociales derogaría, entre ellas la de eutanasia, y si mantendría el compromiso de elevar el salario mínimo interprofesional hasta el 60 % del salario medio.

Un debate preparado para el choque

El formato tampoco ha contribuido a rebajar la tensión. Tras un saludo protocolario ante los fotógrafos, los dos dirigentes han ocupado sus respectivos asientos frente a una mesa blanca, con documentación y anotaciones a mano para respaldar sus argumentos. Los datos y las cifras han funcionado en numerosas ocasiones como munición política en un intercambio que apenas ha dejado espacio para la complicidad entre los contendientes.

Ambos han buscado también la complicidad de los espectadores mediante intervenciones directas a cámara, especialmente al comienzo y durante el minuto final, aunque también en los momentos en los que querían subrayar algún compromiso o reforzar sus mensajes electorales.

La corrupción marca el momento más áspero

La corrupción ha protagonizado el tramo más duro del encuentro. Feijóo ha abierto este capítulo con una acusación directa al Ejecutivo, al que ha reprochado haber hecho «todo tipo de guarradas». El dirigente popular ha recurrido repetidamente a los nombres vinculados a los escándalos que afectan al PSOE, con José Luis Ábalos como uno de los protagonistas de sus intervenciones.

El líder del PP ha aprovechado cada oportunidad para presentar a Sánchez como un presidente incapaz de ofrecer garantías de ejemplaridad. Entre sus frases más contundentes han destacado: «En España cada vez se paga más y se recibe menos»; «Usted ha triturado a la clase media» y «Ustedes prometieron un gobierno limpio y están acusados de organización criminal». También ha cerrado una de sus intervenciones con una promesa personal: «Conmigo no va a pasar nunca lo que ha pasado con el PSOE».

Sánchez ha respondido rechazando cualquier lección del que considera el partido «más corrupto» de la democracia. El presidente ha defendido la actuación de su formación ante los casos conocidos, ha pedido perdón por la corrupción que ha salpicado al socialismo y ha reprochado al PP su falta de apoyo a las iniciativas parlamentarias contra estas prácticas. «Mire, señor Feijóo, la corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero sí existe contra la corrupción», ha afirmado.

La ofensiva de Feijóo ha comenzado prácticamente desde el primer momento, cuando ha enumerado distintos nombres relacionados con los casos que afectan al PSOE. «España merece un presidente decente y no lo es», ha espetado al jefe del Ejecutivo. Más adelante, el líder popular ha recuperado una fotografía del anterior debate electoral para recordar quiénes acompañaban entonces a Sánchez: «He visto la foto de los que le acompañaban en el debate del 2019: Santos Cerdán, Salazar y el señor Ábalos. Fíjese dónde están».

El silencio de Sánchez y las preguntas sobre las primarias

La tensión ha alcanzado otro momento especialmente significativo cuando Feijóo ha preguntado al presidente quién financió su candidatura en las primarias socialistas. «¿Quién le pagó las primarias? Bueno, no me contesta», ha insistido el dirigente popular. Sánchez no ha respondido a la cuestión en ese momento, en uno de los episodios más llamativos del cara a cara.

Aunque el debate tenía cinco bloques temáticos claramente delimitados, los enfrentamientos han provocado continuos cambios de asunto. El capítulo dedicado a la corrupción, por ejemplo, ha terminado derivando hacia la ley de eutanasia y otras cuestiones ajenas al tema inicialmente previsto.

Captura de vídeo del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo (d), durante el cara a cara electoral que se celebra este jueves en Madrid. EFE/Academia de Televisión

Vivienda, economía y servicios públicos

La vivienda ha ocupado otro espacio relevante. Sánchez ha defendido las actuaciones de su Gobierno y ha responsabilizado a las comunidades autónomas, especialmente a las gobernadas por el PP, de buena parte de los problemas existentes, al recordar que tienen competencias en esta materia. Feijóo ha preferido centrar su discurso en las dificultades cotidianas de los ciudadanos, desde el coste de la vida hasta los obstáculos para llegar a fin de mes.

La economía ha servido al líder popular para insistir en la presión fiscal y en la pérdida de capacidad adquisitiva. «¿Qué le parece si hablamos de las nóminas, de la nevera y de la vida de la gente? ¿Sabe por qué, señor Sánchez? Porque el PIB no se come», ha señalado. También ha afirmado que España figura entre los países donde más ha aumentado la presión fiscal.

Sánchez ha tratado de contraponer a ese discurso los avances económicos y sociales que atribuye a su Ejecutivo, mientras Feijóo ha reivindicado su experiencia al frente de distintas administraciones. «Sé lo que es gobernar, he gobernado; sé lo que es gestionar, he gestionado. Y es lo que necesita España. España necesita por fin un cambio», ha defendido el presidente del PP.

El modelo social, otro frente de confrontación

En el apartado dedicado a las políticas sociales, Sánchez ha dirigido sus críticas al entendimiento entre PP y Vox en distintas comunidades autónomas. El presidente ha preguntado a Feijóo hasta dónde llegarían los recortes de su hipotético Gobierno y ha utilizado las expresiones «tijeras» y «motosierras» para cuestionar las políticas de sus posibles socios.

También ha puesto sobre la mesa el futuro de las pensiones y la protección de los mayores, con preguntas directas sobre una eventual privatización del sistema público y el enfrentamiento entre generaciones. «¿Van ustedes a privatizar el sistema público de pensiones? ¿Van ustedes a enfrentar a los mayores con las nuevas generaciones?», ha planteado.

El presidente ha presentado la cita electoral como una disyuntiva entre reforzar el Estado del bienestar o reducir los servicios públicos. «Estas elecciones también van de eso, de reforzar los servicios públicos y el estado del bienestar o de recortarlos con tijeras o con motosierras», ha afirmado, en una referencia directa a la influencia de Vox en los gobiernos autonómicos compartidos con el PP.

Ceuta, los accidentes ferroviarios y Marruecos

Los últimos minutos han recuperado asuntos como Ceuta, los accidentes ferroviarios y la relación con Marruecos. En este último terreno, Sánchez ha reclamado a Feijóo mayor «responsabilidad» en sus planteamientos sobre política internacional, mientras ambos han vuelto a defender posiciones contrapuestas.

Los accidentes ferroviarios también han generado un intercambio especialmente delicado. Feijóo ha cuestionado la actitud del presidente tras la tragedia y ha preguntado: «Si se hubiese muerto un familiar suyo directo en esos accidentes, ¿también se pondría a bailar a las 48 horas?». Sánchez ha respondido con una referencia directa a las familias de las víctimas de Adamuz y Urda: «Si yo tengo que pedir disculpas a las familias de las víctimas (de Adamuz y Urda) por supuesto que se lo pido, porque es un dolor que llevaré conmigo».

El dirigente popular ha utilizado además su experiencia como usuario del tren para reforzar sus críticas: «Yo durante estos años lo he cogido (el AVE) 130 veces. Doy gracias de poder hacer este cara a cara con usted».

Diez frases para resumir el cara a cara

El cierre del debate ha dejado dos mensajes muy distintos. Feijóo ha apelado a su experiencia de gestión y a la necesidad de un cambio político, mientras Sánchez ha pedido directamente la movilización de los votantes socialistas. «Yo sí cumplo. Buenas noches», ha concluido el líder del PP. El presidente, en cambio, ha lanzado una última llamada a las urnas: «Dijeron: ‘Quien pueda hacer, que haga’. Yo lo que te pido (al espectador) es: quien pueda votar, que vote; vota con toda tu alma, vota con toda tu fuerza al PSOE».

Las frases más destacadas de cada candidato reflejan las dos estrategias del encuentro. Feijóo ha insistido en la corrupción, la presión fiscal y la experiencia de gestión; Sánchez ha defendido los servicios públicos, las políticas sociales y la continuidad de su proyecto político.

Alberto Núñez Feijóo:

«España merece un presidente decente y él (Sánchez) no lo es».

«Hay más pisos en los sumarios de corrupción (del PSOE) de los que ustedes han edificado».

«¿Qué le parece si hablamos de las nóminas, de la nevera y de la vida de la gente? ¿Sabe por qué, señor Sánchez? Porque el PIB no se come».

«Somos el tercer país donde más ha subido la presión fiscal. Así gobierna cualquiera, con el dinero de los demás y el esfuerzo de los demás».

«He visto la foto de los que le acompañaban en el debate del 2019: Santos Cerdán, Salazar y el señor Ábalos. Fíjese dónde están».

«¿Quién le pagó las primarias? Bueno, no me contesta».

«Usted ha llenado el Gobierno de pelotas, de colegas de partido; yo no, yo voy a poner a gente honesta, decente y competente».

«Si se hubiese muerto un familiar suyo directo en esos accidentes, ¿también se pondría a bailar a las 48 horas?

«Yo durante estos años lo he cogido (el AVE) 130 veces. Doy gracias de poder hacer este cara a cara con usted».

«Sé lo que es gobernar, he gobernado; sé lo que es gestionar, he gestionado. Y es lo que necesita España. España necesita por fin un cambio».

Pedro Sánchez: